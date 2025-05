Un hombre de 24 años de edad sobrevivió al ataque de un coyote en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Para ello, relató que tuvo que estrangularlo con sus propias manos.

Se trata de James Pulliam, quien salió a fumar un cigarro la noche del 16 de mayo de 2025 afuera de su departamento en Somerset Drive, en la comunidad de Roxboro.

¿Cómo inició el ataque del coyote?

El hombre declaró que algo no parecía normal ese día. “Sentía que algo me estaba observando, como si me estuvieran cazando”, explicó a la cadena CNN. Instantes después, un coyote salió de los árboles y lo sorprendió. “Le di una patada cuando saltó la primera vez, después me caí, recogí unas piedras y se las lancé”.

Sin embargo, la reacción del animal fue inmediata. “Saltó sobre mí y lo atrapé en el aire, mordía y mordía, así que lo tiré al suelo e intenté alejarme, pero no había forma, seguía acercándose.” Pulliam intentó gritar para pedir ayuda, pero no funcionó.

Hombre debió defenderse de ataque de coyote

En ese momento, James Pulliam entendió que debía luchar por su vida. “Tuve que sacar mi mano izquierda de su boca y cuando lo logré, lo estrangulé hasta que llegó la policía”. El enfrentamiento duró al menos diez minutos. Aún así, James se aseguró de que el coyote no pudiera atacar a otra persona en el vecindario.

“Solo espero que no haya más allá afuera, porque si vuelve a pasar quizá no haya nadie para ayudar”, comentó con preocupación.

¿Qué heridas sufrió el hombre atacado por el coyote en EU?

Tras el ataque del coyote, fue trasladado al hospital para tratar las heridas en su mano izquierda. “Me hicieron radiografías y me vacunaron contra la rabia, dolió más que el ataque”, admitió entre risas.

Ya de regreso en casa, su relato fue compartido entre los vecinos con una gran velocidad. “La gente no me lo va a creer, van a pensar que miento”, bromeó James. Sin embargo, ahora es visto como un héroe local. “Tuve miedo, no voy a negarlo, pero era él o yo”, sentenció.