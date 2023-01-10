Montañas desérticas lucen cubiertas de vegetación en Arabia Saudita

Un raro fenómeno ocurrió en las montañas desérticas de La Meca de Arabia Saudita, las cuales lucieron llenas de vegetación cuando normalmente son áridas; las imágenes se volvieron virales en las redes sociales sorprendiendo a los habitantes y extranjeros.

En el video, tomado por Abdulelah Alsulami, se podían apreciar las montañas cubiertas de vegetación y hierba creciendo en vastos espacios a su alrededor.

Alsulami señaló a la agencia de noticias Reuters que la escena era "genial" para ver y filmar, ya que las montañas desérticas de Arabia Saudita en el área típicamente desértica suelen ser negras, por lo que este hecho se trataba de algo insólito.

Montañas Arabia Saudita Verde después de semanas de fuertes lluvias

Las montañas que rodean la ciudad santa de La Meca están cubiertas de vegetación y plantas.#Meca #ArabiaSaudita #Lluvias #iranpress pic.twitter.com/6xG9nbvFCy — SpanishIranpress (@Spainiranpress) January 10, 2023

Omar Dajani, meteorólogo jefe de Arabia Weather, dijo que la escena siguió a fuertes lluvias que comenzaron en noviembre del año pasado.

Inundaciones atípicas en Arabia Saudita

La semana pasada, Arabia Saudita fue azotada por fuertes lluvias e inundaciones atípicas, lo que pudo causar la vegetación en las montañas desérticas de La Meca.

A través de drones, se capturaron imágenes de zonas repletas de agua por las inundaciones. El valle del río Wadi Al-Aqiq que está seco la mayor parte del año, se llenó durante la temporada de lluvias invernales.

Los medios de Arabia Saudita informaron sobre las inundaciones repentinas en las principales ciudades como La Meca y Jeddah en los últimos días.

En noviembre, la segunda ciudad más grande del país, Jeddah, fue azotada por fuertes lluvias que causaron la muerte de dos personas, según las autoridades locales.