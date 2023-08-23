Llaman a unidad legisladores de Morena-PT-PVEM en proceso interno

De cara al proceso para elegir al coordinador de la defensa de la transformación, Diputados y senadores de Morena, PT y Partido Verde convocaron a cerrar filas para mantener la unidad y dejar a un lado las diferencias para que nada los divida.

En un pronunciamiento firmado por legisladores de los tres partidos aliados, Morena, PT y Partido Verde advirtieron que el adversario esta afuera de la coalición y lo que hoy lo que debe prevalecer más allá de las simpatía por algún aspirantes de la 4 T es la unidad en torno al movimiento de reafirmación y del presidente López Obrador.

Legisladoras y legisladores federales de la Cuarta Transformación reiteramos nuestro compromiso

por la unidad del Movimiento y por la consolidación de la 4T. pic.twitter.com/p5jUnBWtRK — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) August 23, 2023

Morena, PT y Partido Verde aseguran que aún faltan metas de la 4T

Senadores y Diputados sostienen que a pesar de que el gobierno ha alcanzado grandes logros aún faltan metas por cumplir para que siga el avance de la cuarta transformación.

“Por eso,las y los legisladores del movimiento, más allá de nuestras afinidades con alguna o algún compañero que está en la contienda interna, tenemos la responsabilidad mayúscula de abonar a la unidad. No nos equivoquemos en este momento crucial. El respaldo al movimiento, al Presidente y al proyecto de nación es amplio, es sólido y sobre todo es de la gran mayoría del pueblo de México; la consolidación de la 4T se logrará con unidad y respeto”, plantean en el pronunciamiento.

Ademas, legisladores señalaron que “proceso interno que se lleva a cabo es ordenado, con reglas claras que todas y todos aceptaron, pero que se distingue sobre todo por la extraordinaria participación de nuestros simpatizantes y militan”.

Llamado a unidad en elección de 4T es para simpatizantes: Ignacio Mier

Ignacio Mier, líder de Morena en la Cámara de Diputado, aseguró que el llamado para mantener la unidad en el proceso interno para elegir al coordinador de la transformación no lleva dedicatoria personal a ninguna de las corcholatas sino a las bases de sus simpatizantes.

Y es que reconoció que en la competencia se desborda la pasión y hay quienes se olvidan que los seis aspirantes de Morena, PT y Partido Verde son el mismo proyecto y tienen el mismo objetivo de ganar la presidencia y el congreso de la Unión.

Ignacio Mier, coordinador de los diputados Morena aclaró “cada uno de los que aspiran son gente probada… ya son gallos muy probados, ya tienen 30 , 40 años de experiencia a política han vivido 6, 7 procesos de sucesión presidencial, siendo protagonistas muchos de ellos, y conocen bien los entuertos de la política, el problema es que si es necesario estos llamado porque abajo, luego en el territorio los que los apoyan se encuerdan demasiado y hay que quitarles cuerda y decirles que está de por medio la unidad del partido, del movimiento y la ruta es ganar la presidencia de la república y ganar la mayoría en las dos cámaras, ese es el propósito y, por eso, estos llamados no están demás”.

¿Cuándo dará a conocer Morena a su aspirante presidencial?

El próximo 06 de septiembre Morena dará a conocer quién será el aspirante ganador de la encuesta interna del partido para ser el candidato a las elecciones presidenciales de México en 2024.

De acuerdo con el partido, el ganador o ganadora de las encuestas será designado como Coordinador de la Defensa de la Transformación. Los aspirantes que participan en el proceso interno del partido, rumbo a las elecciones de 2024, son: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal