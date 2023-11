Morena da premios de consolación a Omar García Harfuch y Ricardo Sheffield en el Senado

Los premios de consolación en Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se cumplieron y quedaron formalmente registrados los precandidatos únicos del partido guinda a la primera fórmula del Senado de la República en: Ciudad de México (CDMX), Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz y Yucatán.

¿Quiénes son los registrados para escaños en el Senado de la República?

Los mencionados son los mejores posicionados en encuestas, además de que no alcanzaron candidatura a las gubernaturas; por lo que los registros quedaron de esta manera:



Ciudad de México: Omar García Harfuch , exsecretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, donde quedó electa Clara Brugada

Chiapas: Sasil Luz de León Villard, senadora

Guanajuato: Ricardo Sheffield Padilla, extitular de Profeco

Jalisco: Carlos Lomelí Bolaños, exsúper delegado de Jalisco

Morelos: Víctor Mercado Salgado, coordinador de asesores de Cuauhtémoc Blanco

Puebla: Ignacio Mier Velazco, coordinador de diputados Morena

Veracruz: Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado de la Secretaría del Bienestar

Yucatán: Verónica Noemi Camino Farjat, senadora de Morena

Mientras que en Tabasco se abrió la convocatoria para mujeres que quieran encabezar la primera fórmula del Senado, cuyo registro será el 4, 5 y 6 de diciembre. Y las encuestas para definir candidatos en los estados que el año pasado fueron a elecciones concluirán en los próximos días.

“Amigas y amigos, quiero agradecer muchísimo a las personas que me brindaron su confianza, que me acompañaron, que me ayudaron tanto y apoyaron durante los últimos meses. Les informo que he realizado mi registro como precandidato único de la Ciudad de México a la primera Fórmula del Senado de la República”, dijo García Harfuch a través de un video en sus redes sociales.

