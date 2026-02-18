¿Peligra Reforma Electoral? Manuel Velasco pone en duda alianza por plurinominales

Las negociaciones para la nueva Reforma Electoral han tensado la cuerda entre Morena y sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). A pesar de formar una coalición legislativa desde septiembre de 2024, hoy no existe un acuerdo definitivo para aprobar la iniciativa, y la incertidumbre se mantendrá, al menos, hasta el próximo lunes.

El coordinador de los senadores del Verde, Manuel Velasco Coello, reconoció abiertamente que las mesas de trabajo con Pablo Gómez, encargado de la comisión presidencial, avanzan "paso a pasito", pero sin garantías de un respaldo total. Al ser cuestionado sobre si su bancada votará a favor, el legislador utilizó una metáfora que refleja la fragilidad del momento:

"Esto es como los alcohólicos: solo por hoy. Vamos a esperar. Tenemos confianza de que las propuestas del Verde hayan sido tomadas en cuenta", declaró antes de la sesión de este miércoles.

Sin documento y con reservas: "Son dueños de sus votos"

La situación es inédita para la alianza oficialista. Velasco admitió que mañana podría ser la primera vez que no acompañen una iniciativa en su totalidad si no se respetan sus planteamientos. "Sería mentirles decirles que tengo el documento. No lo tengo... vamos a esperar al día lunes", confesó, confirmando que el proyecto final aún no está en sus manos.

El punto de conflicto gira en torno a la propuesta del gobierno federal de eliminar a los legisladores plurinominales. Frente a esto, el Verde ha planteado alternativas buscando una reforma que sea "progresista" y, sobre todo, "que se cuiden los equilibrios". Velasco fue tajante al señalar que los senadores "son dueños de sus votos" y que la decisión podría variar si no están de acuerdo con el dictamen final.

Morena pide calma: "No hay que anticiparnos"

Por su parte, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, intentó matizar la división, recordando que para una reforma de este calado se requiere forzosamente de la mayoría calificada.

"Hay que esperar, porque yo creo que cuando se tiene la mayoría calificada, es posible cualquier reforma... No hay que anticiparnos", señaló Mier. El líder morenista enfatizó que su partido busca mantener la austeridad en los procesos electorales, pero sin debilitar al árbitro. "Fortalecer la independencia, autonomía del Instituto Nacional Electoral", así como la soberanía de los organismos locales, es la prioridad, dijo, asegurando que Morena no puede "desfigurarse" en el proceso.

Todo se definirá el próximo lunes, cuando se revele si la coalición logra salir adelante o si la reforma electoral se convierte en el primer gran tropiezo de la alianza legislativa.