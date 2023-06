Lunes 26 día no laborable en Moscú, tras retirada de mercenarios

El alcalde de Moscú Serguei Sobianin ordenó un día no laborable para los habitantes de la capital rusa. El anuncio lo hizo a través de su canal oficial de la red social Telegram, escribiendo: “Con el fin de minimizar los riesgos, he decidido, en el marco del centro operativo, declarar el lunes como día no laborable, a excepción de las autoridades y empresas del ciclo continuo, del complejo industrial y de defensa, y de los servicios de la ciudad”.

Esto ocurre tras la retirada de mercenarios rusos que fuertemente armados avanzaban a la capital con la intención de destituir a los comandantes a quienes consideraban corruptos e incompetentes. El alcalde ruso dijo que aún está en marcha una operación antitrerrorista en Moscú y que la situación es complicada.

Llamado a evitar desplazarse por la capital

En su mensaje el alcalde Sobiani, pidió a quienes viven y visitan Moscú a evitar salir a las calles. Habrá operativos por toda la ciudad en los que se prevén cierres de calles y carreteras.

Este domingo un día cálido, se vive un a tensa calma en Moscú con la Plaza Roja cerrada, pero con un imperceptible aumento de seguridad en las calles.

Los habitantes de la capital expresaron a cómo se sintieron el sábado cuando se conoció la amenaza de los mercenarios rebeldes del grupo Wagner que avanzaban a Moscú y que finalmentenegociaron su retiradaa cambio de garantías de seguridad para sus integrantes y en particular para su líder, yevgeny Priogozhin, quien se trasladaría a Bielorrusia.

Moscovitas dijeron este domingo que la situación parece estar controlada y se sienten libres de salir a las calles, a pesar del llamado del alcalde.

Con información de agencias.