“Mi objetivo era aportar": Yunes Márquez anuncia su salida de Morena

¿La historia llegó a su fin? La tarde de este martes 1 de abril, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien fue expulsado del Partido Acción Nacional (PAN) tras distintas polémicas, decidió retirar su solicitud de afiliación a Morena.

A través de un oficio compartido en sus redes sociales, Yunes Márquez expuso los puntos que lo llevaron a tomar esta decisión; dicha carta está dirigida a Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena.

Las razones por las que Miguel Ángel Yunes Márquez se retira de Morena

El político veracruzano expuso en el oficio los motivos por los que decidió unirse a Morena, en aquel momento lo hizo motivado por su acuerdo con las políticas y acciones emprendidas por Sheinbaum, a quien considera una líder comprometida con los intereses del país.

Aunque en un inició todo marchaba “bien”, Yunes Márquez también aclara que su objetivo era aportar en el partido guinda, no generar divisiones, situación que, principalmente en las últimas semanas causó, situación que lo habría orillado a hacerlo.

“Mi objetivo era aportar, no provocar debate interno, ni mucho menos división. Estoy convencido de que, en estos momentos cruciales para el país, todos debemos sumar nuestras fuerzas para enfrentar los retos que se nos presentan. En ese ánimo, y habiendo escuchado algunas voces en contra de mi afiliación, he decidido tomar las siguientes decisiones”, se lee en el comunicado.

¿Yunes Márquez continuará apoyo a Sheinbaum?

Una de las preguntas que surgieron a raíz de la decisión de Yunes fue el apoyo hacía Sheinbaum, ahí destacó este no irá a menos, al contrario, seguirá respaldando sus decisiones, entre estas: políticas y programas implementados

Yunes Márquez reacciona a opositora de Morena

El pasado 26 de febrero, la veracruzana Raquel Bonilla, se opuso a que se integre al grupo parlamentario guinda, a esto reaccionó el política aseguraron que únicamente una persona no estaba de acuerdo con su afiliación a Morena.

“Es solo una, ¿No? Con el resto he platicado con ellos, ya están de acuerdo y saben el compromiso que yo hice con la presidenta y con el movimiento. Y creo que tengo una gran relación con todos ellos. Inclusive de amistad. Entonces no veo por qué no puedo pertenecer al grupo parlamentario. Es un derecho mío y mis compañeros me respaldan(...) A ella mis respetos y bueno, su opinión es muy respetable y nada más. Yo voy a seguir, miren, afiliado o no, voy a seguir apoyando las reformas que requiere la presidenta porque, insisto, a México requiere una presidenta fuerte”, sentenció.