¡Crisis de salud en Colima! MC culpa a la gobernadora Indira Vizcaíno por desabasto de medicamentos

El partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una serie de denuncias contra la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, perteneciente a Morena, así como contra autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Según las declaraciones del partido, la gestión de Vizcaíno y la implementación fallida del programa IMSS Bienestar han provocado una crisis en el sistema de salud público del estado, dejando a más de 120 centros de salud sin medicamentos ni insumos básicos.

Crisis sanitaria en Colima debido al desabasto en centros de salud

Jesús Dueñas, delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Colima, denunció que los problemas de desabasto y colapso en los centros de salud han puesto en una situación crítica al sistema sanitario estatal.

“Son más de 120 centros de salud en todo el estado. Todos adolecen de lo mismo: falta de medicamentos, insumos y equipamiento. El personal está colapsado y trata de hacer lo que puede con los pocos recursos que tiene”, declaró Dueñas tras la sesión del consejo político del partido.

El delegado también criticó la falta de acción de la gobernadora Indira Vizcaíno, quien, como máxima autoridad sanitaria del estado, no ha gestionado ante el gobierno federal soluciones efectivas para resolver la crisis de salud. En particular, Dueñas destacó la ineficacia de la compra consolidada de medicamentos anunciada a nivel federal, un esfuerzo que, según él, no se ha traducido en beneficios para los ciudadanos de Colima.

Irregularidades del IMSS afectan a millones de pacientes en México

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el IMSS incurrió en diversas irregularidades en la contratación de servicios clínicos y anestesia en varias de sus unidades médicas. Entre las anomalías se encuentran pagos sin comprobar y la participación de empresas con los mismos socios en licitaciones, lo que apunta a un posible esquema de corrupción.

“Se detectó que varias de las empresas compiten por estas licitaciones, pero son de los mismos socios, representantes legales”, explicó Janette Oropeza, investigadora del área de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de FUNDAR.

Tras estos resultados, queda en evidencia que las deficiencias en los servicios de salud públicos en México han alcanzado un punto crítico.