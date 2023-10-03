Muere ahogado al tratar de salvar a una mujer en playas de Tamaulipas

Una tarde de paseo por la playa terminó en tragedia cuando un hombre de 70 años perdió la vida intentando salvar a una mujer, quien fue arrastrada por el oleaje que se registró en la playa Miramar, en Ciudad Madero, Tamaulipas; ella logró sobrevivir, según autoridades.

Los hechos ocurrieron por la mañana de este lunes 2 de octubre cuando el hombre ingresó para bañarse. Minutos después, se habría percatado de un incidente con una mujer, por lo que acudió en auxilio, pero la corriente también lo arrastró y no logró salir por su propia cuenta.

Un salvavidas que se encontraba en la playa Miramar corrió y sacó a ambos, pero solo la mujer estaba con vida. Paramédicos arribaron al sitio para intentar reanimar al hombre, pero minutos después confirmaron su deceso e informaron a las autoridades correspondientes.

Trasladan cuerpo de hombre que murió ahogado en Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas también arribo al sitio para iniciar los peritajes y estudios, así como trasladar el cuerpo del hombre ahogado al servicio medico forense, donde se confirmarán las causas exactas del fallecimiento y se realizarán los trámites para entregar sus restos a familiares.

Hasta el momento, las autoridades no han compartido la identidad de la víctima, así como el de la mujer involucrada, quien fue trasladada a un hospital tras registrar una crisis nerviosa por la tragedia.

Había bandera negra en playa Miramar

En la playa Miramar se encontraba activa una bandera negra que significa que la zona está cerrada para bañistas, esto debido a riesgos como la existencia de pozos o canales causados por la ruptura de bancos de arena, oleaje elevado y violento, entre otros indicadores de alerta.

Rescatan a bañista en playa Miramar, Tamaulipas

Un día, Protección Civil Municipal informó que auxilió a un turista de San Luis Potosí que también sufrió los embates del mal clima cuando las olas lo arrastraron en playa Miramar.

El hombre habría sufrido "calambres" cuando ingresó al agua, situación que lo hizo vulnerable ante el agua, pero los rescatistas acudieron y evitaron una desgracia.