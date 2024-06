Muere Armando Silvestre, actor del Cine de Oro que fue amenazado por un presidente

Armando Silvestre Carrascosa, reconocido actor del Cine de Oro mexicano, falleció a los 98 años, informó su sobrina Lorena Silvestre en una publicación de Facebook.

“Descanse en Paz Actor Armando Silvestre a sus 98 Años”, escribió junto con un a foto de un moño negro y un collage con fotografías de Silvestre.

¿Quién era Armando Silvestre, actor del Cine de Oro mexicano?

Nació el 28 de enero de 1926 en San Diego California, Estados Unidos, pero fue criado en Tijuana, México. Fue una estrella que brilló tanto en México como en Estados Unidos, ya que compartió la pantalla con personajes del cine internacional, como Clint Eastwood, Rossana Podestà, Anthony Quinn, y Emilio ‘El Indio’ Fernández.

El actor se hizo famoso por su papel protagónico en “La Red”, una película de Emilio “El Indio” Fernández, la cual recibió aplausos a nivel internacional. Eso lo llevó a ser considerado un símbolo de sensualidad y masculinidad.

Se sabe por entrevistas realizadas al mismo Silvestre, que después de que despegó su carrera en México, actrices como Meche Barba y Gloria Marín intentaron mantener una relación con él.

¿Qué presidente amenazó a Armando Silvestre?

En una ocasión, Silvestre intentó tener una relación amorosa con la actriz mexicana y reconocida por su éxito en Estados Unidos, Linda Christian. Sin embargo, eso lo llevó a recibir una amenaza por parte de un presidente y hasta el exilio. El mismo Armando lo confesó en una entrevista en La Historia Detrás del Mito.

Linda y Armando eran dos actores que compartían escenarios entre México y Estados Unidos. Así que él intentó conquistarla, pero en el camino se topó con Miguel Alemán Valdés, presidente de México de 1946 a 1952, ya que mantenían un noviazgo.

El actor se exilió al ser amenazado

Silvestre no sabía de esa relación hasta que escoltas llegaron a su casa para advertirle que desistiera de querer conquistar a Linda o habría graves consecuencias.

“Tuve que salir de México porque llegaron unos guaruras a mi casa y me dijeron: ‘mire, olvídese de esta persona (Linda)'. Dije: ‘Sí, señor, cómo no’. ¡Qué me iba a poner a discutir con seis guaruras ahí! Y me fui para que ya no me vieran en México”, recordó en La Historia Detrás del Mito.

Una vez enterado de eso, el actor decidió exiliarse en Estados Unidos y emprender proyectos en ese país, tales como The “Children of Sanchez” y “The Scalphunters”. Más tarde regresó a México.

¿Cuántos hijos tuvo Armando Silvestre?

El actor tuvo tres matrimonios. Estuvo casado con Leonor Plaza y con la periodista de espectáculos, Blanca Estela Limón. Sin embargo, en esta última relación vivieron separados, ya que Silvestre radicaba en San Diego, mientras ella lo hacía en la Ciudad de México. No tuvo hijos en ninguno de sus matrimonios.