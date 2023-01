Muere bebé durante carambola en San Juan del Río, Querétaro

La tarde de este martes ocurrió un accidente sobre la la carretera 57, en San Juan del Río, Querétaro, un tráiler que viajaba a exceso de velocidad se impactó contra nueve vehículos, el saldo lamentable del hecho es de un bebé de un año y siete de meses de nacido que perdió la vida y 10 personas heridas, así lo narra Horacio, uno de los afectados por el impacto:

” Este que llegó a alta velocidad impactando a todos los carritos y de ahí entre eso me impactó a mí en el primer remolque, se oyeron los golpes venía impactando no se a qué altura y yo estaba parado, incluso esa me la impacta allá atrás "

Conductor del tráiler detenido

Hasta el lugar del accidente llegaron elementos de seguridad de carreteras federales , quienes brindaron asistencia médica al conductor, señalado como presunto responsable de lo ocurrido y quien fue llevado en calidad de detenido a un hospital, en tanto autoridades municipales informaron en el lugar de los hechos cuatro personas fueron las trasladas a diferentes nosocomios pero fueron reportadas como estables.

Incluso vecinos de la zona donde ocurrió la tragedia salieron de sus casa al escuchar el estruendo y algunos dieron apoyo, así lo platicó Doña Enriqueta de la Vega.

“ Pues mira cuando llegamos ya estaba el accidente encima y ya nada más llegamos a abanderar la situación y a tratar de apoyar a las personas que estaban heridas en eso ya habíamos llamado a cruz roja, llegó cruz roja y pues ya se hizo lo que viste "

Por medio de sus redes sociales Protección Civil del Estado informó lo ocurrido: