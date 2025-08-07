Muere sacerdote arrastrado por arroyo crecido en Veracruz (VIDEO)

La madrugada del martes 6 de agosto, el padre Edgardo Camino Antonio, sacerdote de la diócesis de San Andrés Tuxtla, perdió la vida al ser arrastrado por la corriente del arroyo La Pita en el municipio de San Juan Evangelista, Veracruz.

El trágico incidente ocurrió en el kilómetro 5 de la carretera Lima–Villa Juanita, una zona seriamente afectada por las lluvias de las últimas horas. De acuerdo con el reporte oficial, el padre intentó cruzar el arroyo, sin percatarse de la fuerza de la corriente, la cual había aumentado drásticamente por el temporal.

La fuerza del agua se llevó la camioneta del sacerdote

El padre Edgardo viajaba en una camioneta Nissan blanca acompañado de tres personas, quienes lograron salir a tiempo del vehículo y salvar sus vidas. Sin embargo, el sacerdote fue arrastrado con todo y camioneta, lo que derivó en su muerte.

El sacerdote regresaba de visitar a familiares en Nuevo Ixcaltlán y se dirigía a su residencia en Catemaco, cuando ocurrió la tragedia. Su fallecimiento ha generado profunda consternación entre feligreses, compañeros de iglesia y habitantes del sur del estado.

Más de 10 horas de labores para recuperar el cuerpo del sacerdote

Elementos de Protección Civil y Policía Municipal participaron en el rescate del cuerpo, que fue localizado en el interior del vehículo tras más de 10 horas de búsqueda. Las condiciones climatológicas dificultaron las labores debido a los caminos colapsados y cuerpos de agua desbordados.

Municipios como Sayula de Alemán, Jesús Carranza, Texistepec y Minatitlán se mantienen en alerta por las intensas lluvias que continúan afectando la región.

La Diócesis de San Andrés Tuxtla lamenta el fallecimiento del padre Edgardo

“Con profundo pesar, informamos sobre el lamentable hallazgo del cuerpo sin vida del P. Edgardo Camilo, ocurrido la tarde de hoy. El cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta, en un tramo carretero entre las localidades de Juanita y La Lima.” se lee en el comunicado de la Diócesis de San Andrés Tuxtla.

Añadieron que “Las autoridades competentes ya se encuentran en el lugar realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. La comunidad eclesiástica y feligreses se encuentran consternados ante esta trágica noticia.”

“Pedimos a la comunidad elevar sus oraciones por el eterno descanso del P. Edgardo Camilo y por el consuelo de sus familiares y amigos.”, concluyó el Presbítero Teódulo Morales Mezo

Obispo de la Diócesis de Querétaro se une al lamento

Monseñor Fidencio López Plaza, Obispo de la Diócesis de Querétaro, se unió a las condolencias expresadas a los familiares y amigos del Pbro. Antonio, reconociendo su labor pastoral y su compromiso con la Iglesia.

“En estos momentos de dolor, se elevan oraciones por el eterno descanso del Padre Edgardo Camilo Antonio y se ofrece consuelo a sus seres queridos. Que encuentren paz y resignación en la fe, recordando las palabras de Romanos 14,8: Si vivimos, para el Señor vivimos; y, si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.”