Muere estudiante tras caerle portería en una escuela de Sonora

La tarde de diversión de dos estudiantes de una Secundaria Técnica en Nogales, Sonora, terminó en tragedia cuando uno de ellos perdió la vida tras caerle una portería encima; el menor fue trasladado a un hospital, pero desafortunadamente no logró superar las lesiones del golpe.

La Secretaría de Seguridad Pública de Nogales reportó que, a las 16:32 horas del lunes 16 de octubre, recibió una llamada para atender un accidente en el que se involucró a un menor de edad, motivo por el que los agentes se trasladaron a la zona.

Al arribar, los agentes confirmaron que uno de los menores se encontraba inconsciente y con rastros de sangre debido al impacto de la estructura de metal, la cual quedó a menos de un metro del cuerpo, por lo que ordenaron su traslado a un hospital.

Se encontraban jugando en la portería

Los testigos narraron que los menores intentaron subir al travesaño de la portería cuando de pronto la estructura metálica comenzó a tambalearse y terminó por colapsar en el campo de futbol de la escuela en Sonora.

Uno de los niños recibió un golpe directamente en la cabeza y quedó inconsciente, por lo que el otro menor pidió auxilio para retirar la portería y liberar el cuerpo de su amigo.

Muere niño al caerle portería encima

Paramédicos de la Cruz Roja de Sonora lograron trasladar al estudiante al Hospital IMSS Clínica 5, donde fue recibido con un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico severo, el cual se produce generalmente por un golpe o impacto directo a la cabeza, la cual interrumpe el funcionamiento del cerebro.

Los médicos intentaron reanimar al menor durante las horas posteriores al accidente, pero lamentablemente no superó las lesiones que le provocó la caída de la portería y murió durante la madrugada de este martes 17 de octubre.

En tanto, el otro menor sufrió lesiones leves en el pecho y la barbilla, pero estas no comprometieron su vida, según reportaron las autoridades de Nogales.