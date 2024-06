Murió Nancy Mackenzie a los 81 años; fue la voz de Marge Simpson en español

Nancy Mackenzie, actriz de doblaje, murió hoy lunes 17 de junio a los 81 años de edad. Entre sus trabajos más renombrados, está el de haber sido la voz de Marge Simpson en la serie animada Los Simpson durante 15 temporadas.

La noticia fue informada por Claudia Motta y Patricia Acevedo, voces de Bart y Lisa, respectivamente, sus hijos en la serie animada creada por Matt Groening.

“Con profundo dolor anunciamos las hijas Simpson, Lisa y Bart, el fallecimiento de nuestra querida mamá Marge Simpson (Nancy Mackenzie). Descansa en paz. Nunca te olvidaremos”, escribieron las actrices en sus redes sociales.

¿Quién fue Nancy Mackenzie?

Nancy Mackenzie nació el 6 de diciembre de 1942. Además de dedicarse al doblaje de voz, también participó en obras de teatro, en televisión y en locución de radio. Originalmente nació en Lima, Perú, y viajó a la Ciudad de México cuando ella tenía 22 años de edad. Posteriormente consiguió la nacionalidad mexicana

Para obtener el papel de Marge Simpson, en un inicio la artista rechazó que el personaje llevara su voz, debido a que no estaba de acuerdo con el dibujo.

“Cuando observé el peinado tan feo de la esposa de Homero Simpson, rechacé la propuesta y dije: ‘Con mi voz y esa cara no’. Sin embargo, mis compañeros me alentaron y me dijeron que probara un tiempo, y ahora soy parte de una gran familia, con la que me he llegado a encariñar”, afirmó a medios peruanos en 2023.

Contó con una fructífera carrera como actriz de doblaje, al tener más de 40 años de experiencia. También actuó en las cintas Matrix y Matrix Recargado, donde dobló el personaje de Trinity.

En la serie animada japonesa Sailor Moon dio voz a Yuyal en la temporada Sailor Moon S, mientras que en Sailor Moon Salior Stars fue la encargada de actuar como la villana principal: Sailor Galaxia.