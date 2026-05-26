Ofrecía visas de trabajo falsas a EU: así operaba el presunto estafador de Atlixco, Puebla

Diversas personas denunciaron haber sido víctimas de una estafa piramidal, luego de que un supuesto abogado los engañara con entregarles visas de trabajo en Atlixco, Puebla.

El presunto estafador fue identificado como Jorge Arías, quien fue puesto bajo resguardo policial, pero en cuestión de horas quedó en libertad debido a que no se le pudo relacionar con dicho fraude, según reportaron medios poblanos.

Pedía 35 mil pesos por trámites migratorios: modus operandi del estafador de Puebla

Distintos portales de noticias de Atlixco, reportaron la detención de Jorge Arias la tarde del 24 de mayo, luego de que las víctimas lo localizaron comiendo en un restaurante.

A decir de los testigos, el hombre los enganchaba con promesas falsas de llegar a Estados Unidos de manera legal, algunos hasta les prometía trabajo en Nueva York, solo por la cómoda cantidad de 35 mil pesos por persona.

Con este dinero en la bolsa les ayudaría a iniciar con los trámites migratorios. Pero la estafa no quedaba ahí, porque la gente le creía y comenzaba a decirle a sus vecinos, quienes a su vez también entregaban el dinero.

Algunas víctimas aseguran haber entregado entre 50 mil y 200 mil pesos como enganche, ya que el presunto abogado también vendía vehículos.

Presunto estafador habría fingido su muerte en Puebla

El sueño americano no tardó en romperse. De un momento a otro, Jorge Arias se salió de los grupos de whatsapp que tenía con sus clientes. Desapareció sin dejar rastro, lo que encendió las alertas.

Incluso, trascendió la versión de que el hombre habría fingido su muerte para no pagarle a sus víctimas, aunque esto fue desmentido cuando se supo que se encontraba operando en comunidades aledañas.

Tras enfrentarlo, circuló un video en el que se observa como una de las inconformes lo encara y le reprocha el fraude, a lo que el hombre responde que no la conoce, pero la mujer asegura que para el pago inicial de 3 mil pesos ni preguntaba nombres.

¿Qué se sabe del presunto estafador de Atlixco, Puebla?

Hasta el momento, la Fiscalía de Puebla no ha dado a conocer más detalles de la detención del presunto estafador, ni sobre su situación legal.

No obstante, circula en redes sociales que el hombre fue puesto en libertad, por lo que los afectados aseguraron que presentarán la denuncia formal en Casa de Justicia Atlixco.

