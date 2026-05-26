VIDEO: ¡Crueldad animal en Sinaloa! Dejan a mono araña amarrado a la batería de un carro y en pleno sol en Los Mochis; ya fue rescatado

¡Indignante! El video de un pequeño mono araña abandonado y amarrado a la batería de un automóvil en calles de Los Mochis, Sinaloa, causó indignación en redes sociales, denunciando presunto maltrato animal.

El ejemplar fue encontrado al interior del fraccionamiento Urbi Villa del Rey; el animal ya fue rescatado por las autoridades.

Sin agua y sin comida: Así fue encontrado el mono araña en calles de Los Mochis

Las imágenes muestran al mono araña sentadito en la banqueta del fraccionamiento, amarrado a la batería de un auto, en pleno sol; el animalito trataba de protegerse de las altas temperaturas con la poca sombra que había en el lugar.

En el video se puede ver como el ejemplar vestía con un pantalón y playera de color blanco. Además, el mono araña se encontraba mirando para todos lados, sin acceso a agua o alimento.

El video del mono araña se difundió rápidamente por redes sociales, desatando la indignación y enojo de miles de usuarios, que pedían justicia para el pobre animalito.

Amarrado y bajo el sol‼️😰 Así encontraron a un mono pequeño en la ciudad de Los Mochis.🐒👇🏻 #viral pic.twitter.com/O6zdvjiCoM — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) May 25, 2026

Autoridades rescatan al mono araña en Los Mochis tras denuncias de vecinos

Los primeros informes indican que el mono araña fue abandonado desde el pasado domingo, por lo que habitantes de la zona y otros usuarios pedían salvaguardar al animal, así como investigar las condiciones en las que se encontraba.

Tras la presión social y las denuncias difundidas, las autoridades informaron que el pequeño mono araña logró ser rescatado y puesto a salvo.

Aunque el animal fue puesto en un lugar seguro, las autoridades no revelaron más detalles sobre el estado de salud del mono araña, así como los posibles dueños y razones por las que fue abandonado en calles de Los Mochis.

¿Qué dice la ley en México sobre el maltrato animal?

Penalizar el maltrato animal en México es de suma importancia, pues permite inhibir posibles agresiones en contra de animales y personas. Sobre todo teniendo en cuenta que el maltrato animal es, a la vez, un factor que predispone a la violencia social.

Las leyes contra la crueldad animal en México permiten sentenciar a prisión a quienes ejerzan maltrato en contra de los animales. En 2021 la Cámara de Diputados aprobó reformas en materia de delitos contra la vida e integridad de animales.