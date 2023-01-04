Murió niño vietnamita atrapado en un pozo de concreto

Un niño vietnamita murió tras caer y quedar atrapado en el estrecho hueco abierto de un pozo de concreto en un sitio de construcción, el accidente ocurrió en vísperas de Año Nuevo en Vietnam.

Los equipos de rescate trabajaron cerca de 100 horas para liberar al niño vietnamita identificado como Ly Hao Nam, quien se encontraba en medio de la pila de 35 metros de largo; sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes para liberarlo con vida.

"Las autoridades determinaron que el niño vietnamita murió y están tratando de recuperar su cuerpo para el funeral", dijo el vicepresidente de la provincia sureña de Dong Thap, Doan Tan Buu.

Medios locales detallaron que el niño vietnamita cayó en el pozo de concreto cuando buscaba chatarra con otros amigos en la zona de construcción de un puente en la provincia del delta del Mekong donde había estado buscando chatarra con amigos.

Au Vietnam, le corps de Thay Ly Hao Nam repose désormais à 35m de profondeur. Le garçon âgé de 10 ans avait chuté alors qu’il cherchait de la ferraille sur un chantier dans le sud du pays. Il aura passé 4 jours au fond du trou, tout le pays s'était mobilisé pour le sauver. pic.twitter.com/htJtPFeYDY — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) January 4, 2023

El menor comenzó a gritar pidiendo ayuda, las personas que se dieron cuenta de los sucedido llamaron a los servicios de emergencia para que pudieran liberar al niño vietnamita.

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, instó a los rescatistas y las autoridades locales a movilizar todo el equipo y las fuerzas necesarias, dijo el gobierno.

Niños que han caído en pozos

Este no es el primer accidente en el que un niño muere tras caer en un pozo , en febrero del año pasado se volvió viral la historia de Rayan Oram, un niño de cinco años que cayó en un pozo en Marruecos.

Tras pasar cinco días atrapado, mientras los rescatistas trabajaban a contrarreloj para sacarlo, el menor perdió la vida y los socorristas solo sacaron el cuerpo de Rayan para entregarselo a sus padres.

En junio se presentó una situación similar en India, un niño sordomudo de 10 años de edad cayó en un pozo de concreto de 24 metros de profundidad.

No obstante, tuvo un final diferente, pues tras pasar cuatro días atrapado, el menor fue sacado con vida y llevado a un hospital donde se recuperó.