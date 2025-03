Mueren cuatro personas acribilladas tras balacera en bar clandestino de Tabasco

En el ejido Morelos Piedra, tercera sección, perteneciente al municipio de Cunduacán, Tabasco, sujetos armados que se transportaban a bordo de dos vehículos realizaron una violenta balacera donde asesinaron a cuatro personas en un bar clandestino, una de las cuales, murió cuando era atendida en un hospital a donde fue trasladada.

Ataque armado en bar clandestino de Tabasco deja un menor de edad muerto

En el patio, unas sandalias tiradas; en el corredor, botellas vacías y orificios de bala en las paredes, así son los rastros que dejó el ataque a otro bar clandestino en el estado de Tabasco.

“Escuchamos los disparos, lo que hicimos nosotros cuando escuchamos, pues sentimos que fue aquí cerquita y ya nos resguardamos y todo”, detalló Obdulia Hernández, vecina de la comunidad.

Las víctimas fueron tres hombres originarios de Jalpa de Méndez, uno de ellos de 17 años y una mujer, con domicilio en el mismo ejido, a pocos metros de donde se suscitaron los hechos.

“Ya cuando llegamos, su pulso estaba débil, ya solo nos estaba esperando, para su última respiración”, explicó Mónica Vázquez, hermana de una de las víctimas.

Morelos Piedra, dominado por narcotráfico y criminales

El ejido, ubicado a 50 kilómetros de Villahermosa, según los vecinos, es un lugar dominado por el crimen, con tiraderos de droga y múltiples negocios clandestinos de bebidas alcohólicas.

“Nunca se ha hecho denuncia, la verdad que la gente ahora sí que, con el miedo más que nada, no se atreven”, añadió Obdulia Hernández.

El ataque estaría relacionado con la disputa que mantienen bandas criminales, que las últimas semanas redujeron la intensidad de su guerra, pero que sigue cobrando muertes casi a diario.

“De lógica sí, por el muchachillo, porque ya ves que estaba chavalillo, de 17 años, esa es la bronca; como dicen imagínate, un familiar que sea de un familiar, pues también cala, y aunque no sea familiar cala también”, señaló el transportista de la localidad, Roberto Ulín.

Ataque armado en bar clandestino deja saldo mortal en Tabasco|Pexels

La Fiscalía del Estado aseguró la propiedad y obtuvo una orden judicial de cateo para iniciar las investigaciones.

Devastados por lo que ocurrió, Mónica y su familia solo esperan que los trámites se agilicen y le entreguen el cuerpo de su hermana, otra víctima de la violencia y la inseguridad en el estado.

“Justicia, a quién, si no vimos, si no sabemos en realidad qué pasó, cómo fue, a quiénes seguían, no sabemos nada, solo sabemos que era un clandestino(bar), un punto”, agregó Mónica Vázquez.

Fue el tercer ataque a un bar clandestino en lo que va de este año en Tabasco, con una lista de 14 muertos, todos asesinatos impunes, pues hasta ahora en ninguno de los casos se sabe de detenidos o avances en las investigaciones.

