Mueren dos personas por presunta intoxicación de gas en departamento de la colonia Sideral, Iztapalapa

Dos personas mueren intoxicados: Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México arribaron a la Unidad Habitacional Margarita Maza de Juárez, ubicada en la colonia Sideral, en el perímetro de la alcaldía Iztapalapa , luego del reporte del fallecimiento de dos personas al interior de un departamento, presuntamente por intoxicación de gas.

Fallecen dos personas por presunta intoxicación de gas

Los hechos se registraron en la zona oriente de la CDMX, específicamente en el cruce de la calle Gabriela Mistral y la avenida Canal del Moral, donde autoridades fueron alertadas sobre la localización de dos personas sin vida dentro de un inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, la causa del fallecimiento estaría relacionada con una posible fuga de gas, sin embargo, será la investigación oficial la que determine lo ocurrido.

Minutos después del hallazgo, personal pericial de la Fiscalía capitalina llegó al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

#AlMomento | Peritos de la Fiscalía de la #CDMX llegan a la Unidad Habitacional Margarita Maza de Juárez en la colonia Sideral, se reportó el fallecimiento de dos personas dentro de un departamento presuntamente por intoxicación de monóxido de carbono.



Vía: @PLATA11CDMX pic.twitter.com/ud0HF1tBP8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 19, 2025

Los especialistas se encargaron de realizar el levantamiento de los cuerpos, así como de recabar indicios dentro del departamento donde ocurrieron los hechos, con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas que provocaron la tragedia.

En el sitio se mantiene presencia policial al exterior de la unidad habitacional, mientras continúan los trabajos de las autoridades ministeriales.

La zona fue resguardada para permitir que los peritos realicen su labor sin contratiempos y puedan integrar la carpeta de investigación.

¿Quiénes eran las personas que fallecieron en el departamento intoxicadas?

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de las personas fallecidas ni sobre mayores detalles del caso.

Será a través de los peritajes y análisis técnicos que se determine si la muerte de ambas personas fue consecuencia directa de una intoxicación por monóxido de carbono u otro factor relacionado con una posible fuga de gas.

Finalmente, las investigaciones continúan en este punto de la capital, en la alcaldía Iztapalapa, mientras se espera que la Fiscalía de la Ciudad de México emita información oficial conforme avancen las diligencias.