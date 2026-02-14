Reportan muerte de Blanca Esthela Álvarez Chávez, regidora de La Manzanilla de la Paz

La muerte de Blanca Esthela Álvarez Chávez, regidora de La Manzanilla de la Paz, ha generado consternación en la región. La edil fue localizada sin vida a bordo de su camioneta sobre una brecha en el municipio de Teocuitatlán de Corona, aparentemente sin huellas de violencia.

Localizan a la regidora Blanca Esthela Álvarez sin vida

La regidora del municipio de La Manzanilla de la Paz, Blanca Estela Álvarez Chávez, fue localizada sin vida durante la madrugada a bordo de su camioneta, informó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

De acuerdo con medios locales, la edil fue encontrada dentro de su vehículo con el cinturón de seguridad puesto y sin huellas visibles de violencia. No se reportaron disparos ni daños en la camioneta.

La Fiscalía de Jalisco detalló que tanto la regidora como la unidad fueron halladas sobre una brecha en el municipio de Teocuitatlán de Corona.

La dependencia indicó que el levantamiento se realizó bajo el protocolo de feminicidio; sin embargo, hasta el momento no se advierten lesiones y la funcionaria conservaba todas sus pertenencias.

Las autoridades señalaron que se está en espera de los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte.

Asimismo, el fiscal refirió que se desconoce si la regidora había recibido algún tipo de amenaza previa. Se informó que, hasta su localización este viernes, se reportó que desde el miércoles 11 de febrero se encontraba desaparecida.

Máynez reacciona a la muerte de la regidora Blanca Esthela Álvarez

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, informó y condenó el asesinato de su compañera Blanca Estela Álvarez Chávez, regidora del municipio de La Manzanilla de la Paz.

A través de un posicionamiento público, expresó su solidaridad con los familiares y amigos de la edil en estos momentos de profundo dolor.

Condenamos el asesinato de nuestra compañera Blanca Estela Álvarez Chávez, regidora del municipio de La Manzanilla de La Paz.



Le expresamos nuestra solidaridad a sus familiares y amigos en estos momentos de profundo dolor y un llamado a las autoridades para que este hecho no… pic.twitter.com/OvpM37gmQH — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) February 13, 2026

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que el crimen no quede impune y sea investigado con perspectiva de género, a fin de garantizar el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia.

