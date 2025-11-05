El asesinato del edil Carlos Manzo no es un hecho aislado; es el trágico reflejo de la debilidad y el abandono al que la Federación ha sometido a los municipios del país tras años de brutales recortes al presupuesto de seguridad.

Manzo asumió su responsabilidad y combatió a los grupos criminales con lo que tenía: una policía municipal de 350 elementos, divididos en dos turnos, para proteger a 400 mil habitantes.

La misión imposible contra el narco en México: 350 policías contra 5 cárteles

La labor de la policía de Manzo no era solo vigilar robos o delitos menores. Estaban en guerra. Sus 350 oficiales debían enfrentar a las tropas de élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, Los Viagras, Caballeros Templarios y los Blancos de Troya.

Esta fuerza municipal mermada era la única línea de defensa contra delitos de alto impacto como la extorsión a productores de cítricos y aguacate, el robo de hidrocarburos (huachicol) y el cobro de piso generalizado.

El Gobierno ha recortado un 88% de presupuesto a la seguridad municipal en México en 12 años

Para expertos como José Antonio Ortega, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, la situación es clara:

“Lo que estamos viviendo en varias partes del país es un Estado fallido, donde quien gobierna es el crimen organizado. Ellos imponen su ley, ellos cobran impuestos... y ellos son quienes deciden quién vive y quién muere”.

Gobierno Federal abandona la seguridad municipal en México: Un recorte del 88%

Pese al incremento de la violencia, el Gobierno ha estrangulado financieramente a los municipios. Un análisis de México Evalúa revela que, desde 2014 hasta el proyecto de 2026, el dinero federal para seguridad municipal se ha recortado en un 88%.

Las cifras son contundentes: los fondos bajaron de 18 mil 500 millones de pesos en 2014 a solo 2 mil 100 millones en la actualidad. La ironía de este abandono es que son las policías locales, y no las fuerzas federales, quienes hacen la mayor parte del trabajo.

El Censo Nacional de Seguridad Pública del INEGI 2024 reveló que el 97.7% de las puestas a disposición (detenciones y consignaciones) fueron realizadas por policías locales (municipales y estatales). En contraste, la Guardia Nacional solo realizó el 3%, que es la que se ha llevado la preferencia en los recursos federales.

La Guardia Nacional, que se lleva buena parte del presupuesto, solo ha realizado el 3% de detenciones en el 2024; mientras que la Policía Municipal de los estados son los que hacen la mayor parte del trabajo, a pesar de los recortes.

"Los municipios están solos... enfrentando al crimen organizado que los extorsiona, que cobra derecho de piso, que los secuestra, que los roba... y la población en esos lugares está totalmente desprotegida”, sentenció Ortega.

El problema es claro: Carlos Manzo pidió ayuda al gobierno federal para enfrentar a los cárteles que aterrorizaban a sus 400 mil habitantes, pero lo dejaron solo con 350 policías y un presupuesto asfixiado.

