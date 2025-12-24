¿Se esperan manifestaciones hoy 24 de diciembre en CDMX? Sigue en vivo el cierre de calles
La CDMX nunca descansa y en plena Nochebuena, las autoridades dieron a conocer si se harán manifestaciones este 24 de diciembre y sus posibles afectaciones.
Hoy es el gran día para celebrar Nochebuena en compañía de la familia, y si te preguntas si realizarán manifestaciones hoy 24 de diciembre en la Ciudad de México (CDMX) , revisa las actualizaciones que Fuerza Informativa Azteca te comparte en vivo.
Toma en cuenta que en diferentes puntos de la ciudad se organizaron romerías navideñas, lo que complica el paso de automovilistas y provoca la modificación del servicio que ofrece el Metrobús.
Manifestaciones en CDMX: Hoy 24 de diciembre sigue en vivo el cierre de calles por romerías navideñas y protestas
Consulta las alternativas viales por verbena navideña en el Zócalo
Para que las familias puedan disfrutar del espíritu festivo, en el Zócalo de la CDMX se instaló una verbena navideña, por lo que calles aledañas al primer cuadro tienen afectaciones viales.
Con la finalidad de evitar estas complicaciones, lo mejor es utilizar las siguientes alternativas:
- Eje 1 Norte
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Eje 1 Oriente
- José María Izazaga
- Fray Servando Teresa de Mier
🎄 Así luce la Verbena Navideña 2026 en el Zócalo capitalino: luces, música y pura magia decembrina en cada rincón. 🥰— Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 23, 2025
📸 No esperes más para venir, tomarte la foto con los árboles gigantes de nochebuenas y recorrer el #BazarNavideñoArtesanal con regalos de primera calidad. 👀… pic.twitter.com/c9W11EnfTA
Afectaciones viales por ciclista atropellado en Reforma
Un ciclista fue atropellado cuando circulaba dentro del carril confinado del Metrobús, en el cruce de Paseo de la Reforma y Gandhi, hasta donde llegaron servicios de emergencia para atender al afectado.
Los primeros reportes indican que un camión de transporte público, que avanzaba en dirección Chapultepec–Satélite, atropelló al ciclista. El conductor de la unidad quedó detenido para el deslinde de responsabilidades.
🚨 #AlMomento | Un camión de transporte público atropelló a un ciclista dentro del carril confinado del Metrobús, en el cruce de Paseo de la Reforma y Gandhi.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 24, 2025
🚌 La unidad avanzaba en dirección Chapultepec–Satélite (Valle Dorado).
El conductor quedó detenido para deslinde de… pic.twitter.com/yANUhgkCxe
Realizarán rodada ciclista que partirá del centro de CDMX
Alrededor de las 9:00 de la noche comenzará una rodada ciclista, que partirá de las Letras de Tlatelolco, hacia el Parque La Mexicana, ubicado en Santa Fe, confirmó el Centro de Orientación Vial.
Se espera que la ruta de la rodada afecte las calles de la zona centro de la CDMX, por lo que autoridades pidieron a los automovilistas estar atentos si circularán por Tlatelolco.
Una protesta podría complicar circulación en Avenida México-Tenochtitlan
Las autoridades de la CDMX anunciaron que a las 10:00 de la noche se realizará una manifestación en la estación Revolución, de la Línea 2 del Metro.
Se espera que las afectaciones ocurran en la Avenida México-Tenochtitlan y su cruce con la calle Buenavista, en la colonia Tabacalera, en pleno centro de la capital.
⚠🗓 #ENTÉRATE | Para hoy, 24 de diciembre 2025, estas son las movilizaciones sociales previstas en la Ciudad de México.— C5 CDMX (@C5_CDMX) December 24, 2025
#MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX 👀 #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/NUo23c1uso
Así aplica el Hoy No Circula este 24 de diciembre
Esta Nochebuena ten cuidado con las multas, ya que el programa Hoy No Circula también aplica para los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. Los hologramas que están exentos son 00 y 0.
De acuerdo con los criterios del programa, la restricción para circular en la CDMX también aplica para los autos con placas foráneas y para aquellos que no cuentan con pase turístico.
Para este miércoles, los #vehículos que no circulan son los que tienen engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, y holograma 1 y 2.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 24, 2025
Recuerda que el #HoyNoCircula aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en la #CDMX y municipios del #Edomexhttps://t.co/xAK7ivjaG9 pic.twitter.com/4UETJJg3iF
Obras provocan complicaciones viales en Avenida Sur 122
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recordó a los automovilistas que hay reducción de carriles en Avenida Sur 122, por obras de mantenimiento.
Las afectaciones van de Poniente 85 hasta Avenida Río Tacubaya, con dirección al sur, por ese motivo, en sentido opuesto se habilitó un carril reversible.
#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito… pic.twitter.com/BXAbPKfAFx— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 24, 2025