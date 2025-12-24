¿Se esperan manifestaciones hoy 24 de diciembre en CDMX? Sigue en vivo el cierre de calles

Hoy es el gran día para celebrar Nochebuena en compañía de la familia, y si te preguntas si realizarán manifestaciones hoy 24 de diciembre en la Ciudad de México (CDMX) , revisa las actualizaciones que Fuerza Informativa Azteca te comparte en vivo.

Toma en cuenta que en diferentes puntos de la ciudad se organizaron romerías navideñas, lo que complica el paso de automovilistas y provoca la modificación del servicio que ofrece el Metrobús.