¿Se esperan manifestaciones hoy 24 de diciembre en CDMX? Sigue en vivo el cierre de calles

La CDMX nunca descansa y en plena Nochebuena, las autoridades dieron a conocer si se harán manifestaciones este 24 de diciembre y sus posibles afectaciones.

Pocas manifestaciones se esperan hoy 24 de diciembre de 2025 en CDMX
Pocas protestas afectarán a la capital|X @GobCDMX
Escrito por:  Citlalli Sánchez Jimena Romero

Hoy es el gran día para celebrar Nochebuena en compañía de la familia, y si te preguntas si realizarán manifestaciones hoy 24 de diciembre en la Ciudad de México (CDMX) , revisa las actualizaciones que Fuerza Informativa Azteca te comparte en vivo.

Toma en cuenta que en diferentes puntos de la ciudad se organizaron romerías navideñas, lo que complica el paso de automovilistas y provoca la modificación del servicio que ofrece el Metrobús.

Manifestaciones en CDMX: Hoy 24 de diciembre sigue en vivo el cierre de calles por romerías navideñas y protestas

Consulta las alternativas viales por verbena navideña en el Zócalo

Para que las familias puedan disfrutar del espíritu festivo, en el Zócalo de la CDMX se instaló una verbena navideña, por lo que calles aledañas al primer cuadro tienen afectaciones viales.

Con la finalidad de evitar estas complicaciones, lo mejor es utilizar las siguientes alternativas:

- Eje 1 Norte

- Eje Central Lázaro Cárdenas

- Eje 1 Oriente

- José María Izazaga

- Fray Servando Teresa de Mier

Afectaciones viales por ciclista atropellado en Reforma

Un ciclista fue atropellado cuando circulaba dentro del carril confinado del Metrobús, en el cruce de Paseo de la Reforma y Gandhi, hasta donde llegaron servicios de emergencia para atender al afectado.

Los primeros reportes indican que un camión de transporte público, que avanzaba en dirección Chapultepec–Satélite, atropelló al ciclista. El conductor de la unidad quedó detenido para el deslinde de responsabilidades.

Realizarán rodada ciclista que partirá del centro de CDMX

Alrededor de las 9:00 de la noche comenzará una rodada ciclista, que partirá de las Letras de Tlatelolco, hacia el Parque La Mexicana, ubicado en Santa Fe, confirmó el Centro de Orientación Vial.

Se espera que la ruta de la rodada afecte las calles de la zona centro de la CDMX, por lo que autoridades pidieron a los automovilistas estar atentos si circularán por Tlatelolco.

Una protesta podría complicar circulación en Avenida México-Tenochtitlan

Las autoridades de la CDMX anunciaron que a las 10:00 de la noche se realizará una manifestación en la estación Revolución, de la Línea 2 del Metro.

Se espera que las afectaciones ocurran en la Avenida México-Tenochtitlan y su cruce con la calle Buenavista, en la colonia Tabacalera, en pleno centro de la capital.

Así aplica el Hoy No Circula este 24 de diciembre

Esta Nochebuena ten cuidado con las multas, ya que el programa Hoy No Circula también aplica para los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. Los hologramas que están exentos son 00 y 0.

De acuerdo con los criterios del programa, la restricción para circular en la CDMX también aplica para los autos con placas foráneas y para aquellos que no cuentan con pase turístico.

Obras provocan complicaciones viales en Avenida Sur 122

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recordó a los automovilistas que hay reducción de carriles en Avenida Sur 122, por obras de mantenimiento.

Las afectaciones van de Poniente 85 hasta Avenida Río Tacubaya, con dirección al sur, por ese motivo, en sentido opuesto se habilitó un carril reversible.

