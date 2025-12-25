Comparecen en Puente Grande familiares de “El Chapito” acusados de delincuencia organizada

El suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, conocido como “El Chapito” , comparecen en audiencia de imputación ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Puente Grande, Jalisco. La diligencia forma parte de los procedimientos judiciales iniciados tras su detención en recientes operativos federales realizados en el área metropolitana de Guadalajara.

Los imputados son Mario Lindoro Elenes, alias “El Niño”, y su hijo Mario Alberto Lindoro Navidad, conocido como “El 7”, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por la Fiscalía General de la República (FGR). Ambos enfrentan acusaciones por los presuntos delitos de delincuencia organizada, posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud, de acuerdo con información confirmada por fuentes judiciales.

Audiencia de imputación y revisión de la detención para familiares de "El Chapito"

La audiencia inició alrededor de las 13:40 horas en el complejo federal de Puente Grande, donde el juez de control analizará, en primera instancia, la legalidad de la detención de los dos familiares del líder criminal.

Las capturas se llevaron a cabo el pasado lunes durante cateos ejecutados en domicilios ubicados en dos fraccionamientos exclusivos del municipio de Zapopan, como parte de una investigación federal en curso.

Durante esta etapa procesal, el juzgador deberá determinar si las acciones realizadas por las autoridades se apegaron a los requisitos constitucionales. Asimismo, se prevé que la defensa solicite la ampliación del plazo constitucional, con el objetivo de reunir elementos de prueba que consideren favorables para sus representados antes de que se resuelva su situación jurídica.

Traslado bajo fuerte dispositivo de seguridad

Previo a su comparecencia, Mario Lindoro Elenes y Mario Alberto Lindoro Navidad fueron trasladados desde las instalaciones de la FGR en Jalisco hasta el Centro de Justicia Federal bajo un amplio operativo de seguridad. El despliegue estuvo conformado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones estatales, con un convoy integrado por al menos 12 unidades oficiales.

La movilización se realizó sin incidentes, aunque provocó cierres momentáneos en diversas vialidades por donde transitó el convoy, como parte de las medidas preventivas implementadas por las autoridades.

Antecedentes del operativo en el que cayeron cercanos a "El Chapito"

Las detenciones ocurrieron tras labores de inteligencia que permitieron ubicar los inmuebles donde se encontraban ambos sujetos. Durante los cateos autorizados por un juez, las fuerzas federales aseguraron cuatro armas de fuego, diversas dosis de presunta droga, tres vehículos de alta gama, así como teléfonos celulares y equipo electrónico, los cuales habrían sido utilizados para actividades ilícitas.

Mario Alberto Lindoro Navidad, “El 7”, es señalado por las autoridades como presunto operador financiero y cuñado directo de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, mientras que Mario Lindoro Elenes, de 69 años, es identificado como su suegro. Ambos permanecen bajo custodia federal en espera de que el juez determine los siguientes pasos dentro del proceso penal que enfrentan.