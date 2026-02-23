Muerte del Mencho HOY en Jalisco: Reportan 25 detenidos tras bloqueos y hechos violentos

La muerte del Mencho este 22 de febrero desató hechos violentos en Jalisco y dejó 25 personas detenidas, confirmó la Fiscalía estatal en su última actualización.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, 11 personas fueron aseguradas por su presunta participación en actos violentos y 14 más por posibles actos de saqueo o rapiña , luego de los bloqueos registrados en distintos puntos del estado tras el operativo federal.

¿Dónde ocurrieron las detenciones en Jalisco tras la muerte del Mencho?

Autoridades detallaron que dos personas fueron capturadas en el cruce de Lázaro Cárdenas y Fuelle; en el sitio se aseguró un vehículo.

En la Carretera a Chapala, a la altura del fraccionamiento Puerta Sol, cuatro personas fueron detenidas y se aseguró otra unidad.

En el Parque Morelos, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a cinco hombres; uno de ellos resultó lesionado.

También se reportó el aseguramiento de vehículos en Periférico y Guadalupe, así como en Manuel González y Avenida Presidentes.

🚨 Avance informativo



Al corte de las 16:00 horas, continúan las acciones coordinadas ante los hechos registrados en el estado tras el operativo federal en Tapalpa. (1-2) pic.twitter.com/scATefXVWA — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) February 22, 2026

Transporte público y operativos tras la muerte del Mencho

El Gobierno de Jalisco informó que a partir de las 15:00 horas comenzaron a reactivarse de forma paulatina algunas rutas del transporte público. Se prevé que el sistema opere al 100 por ciento en las próximas horas.

Las autoridades mantienen coordinación entre corporaciones estatales y federales para reforzar la vigilancia en el estado tras los bloqueos derivados de la muerte del Mencho.

Suspensión de clases este lunes en Jalisco

La Secretaría de Educación en Jalisco anunció la suspensión de clases presenciales este lunes 23 de febrero en todos los planteles de educación básica, media superior y superior docente, tanto públicos como privados.

En seguimiento a los acontecimientos y tras la declaratoria de 'Código Rojo', el Congreso del Estado informó que suspenderá sus actividades administrativas el 23 de febrero de 2026.

El Gobierno estatal indicó que continuará informando sobre las acciones desplegadas para mantener el orden en Jalisco tras la muerte del Mencho.