Persiana Americana | Entre ‘progres’ y conservadores, ¿quién será el próximo Papa?

La película de Edward Berger se adelantó a la realidad y en los próximos días el mundo estará atento al Cónclave para elegir al siguiente sumo pontífice tras la muerte del papa Francisco. Pero más allá del ritual y el proceso que se realizará en la Capilla Sixtina, la pregunta más importante es: ¿quién será el próximo papa?

De aquí surgen más cuestionamientos: ¿Será el siguiente Vicario de Cristo un cardenal conservador y estricto con la liturgia católica? ¿O la Iglesia continuará avanzando por esa ruta progresista y “relajada” que estableció el papa Francisco?

Jorge Mario Bergoglio siempre desafió a sus críticos; sin embargo, esto lo costó un enfrentamiento con el sector más conservador de la iglesia, quien creó un frente contra él. Fue cuestionado en numerosas ocasiones sobre si era lo suficientemente católico, pues parecía ir en contra de muchas cuestiones que la misma Iglesia promovía, como que la homosexualidad no es un pecado, cuando el propio libro sagrado afirma que sí lo es en por lo menos 23 versículos.

Algunos de los candidatos para suceder al papa Francisco

Mientras el Colegio Cardenalicio, integrado por 140 cardenales nombrados directamente por el Papa, realiza el Cónclave, ya hay algunos supuestos candidatos a precederle:



El cardenal húngaro Peter Erdö , conocido por sus posturas conservadoras con una visión tradicional de la moral católica.

, conocido por sus posturas conservadoras con una visión tradicional de la moral católica. El filipino Antonio Tagle, quien tiene posturas progresistas con un enfoque inclusivo, en el pasado ha criticado la actitud de la Iglesia con las comunidades LGBTQ+.

quien tiene posturas progresistas con un enfoque inclusivo, en el pasado ha criticado la actitud de la Iglesia con las comunidades LGBTQ+. El italiano Matteo Zupi, defensor del diálogo con comunidades LGBTQ+ y de una iglesia más abierta y menos dogmática.

defensor del diálogo con comunidades LGBTQ+ y de una iglesia más abierta y menos dogmática. El congoleño Fridolin Ambongo Besungu, es uno de los candidatos más conservadores , pues anuló la bendición a parejas no casadas o del mismo sexo en África.

Besungu, es uno de los candidatos más , pues anuló la bendición a parejas no casadas o del mismo sexo en África. Raymond Burke de Estados Unidos, uno de los más firmes opositores a las reformas sociales y defensor de la misa en latín.

de Estados Unidos, uno de los más firmes opositores a las reformas sociales y defensor de la misa en latín. El nigeriano Peter Ebere Okpaleke , quien es señalado por su posible continuación de Francisco, pero de alguna manera más conservadora.

, quien es señalado por su posible continuación de Francisco, pero de alguna manera más conservadora. El italiano Pierbattista Pizzaballa, considerado como conservador e incluso uno de los favoritos porque se opina que podría traer estabilidad al papado.

¿Un conservador o un progresista como próximo Papa?

Antes que nada, quiero aclarar que yo no practico ni creo en ninguna religión, de hecho, estoy en contra de muchas—o casi todas— las posturas de la Iglesia; sin embargo, quiero cuestionar: si realmente la Iglesia representa al mundo celestial y divino en nuestro planeta, entonces la palabra del mismísimo Dios no puede estar abierta a interpretaciones “progres” o “conservadoras”.

Dicho de otra manera… o existe realmente una verdad inamovible y eterna que es la palabra de Dios, o más bien nos encontramos frente a un juego muy humano y vulgar al que llamamos “política”.

Obviamente, la esencia conservadora de la Iglesia me disgusta en lo personal, pues yo apoyo abiertamente todo aquello que la Iglesia ha rechazado durante siglos. Pero no estamos hablando de gustos personales, estamos hablando de una institución que ya no está siendo fiel a su historia, sino que se está distorsionando y moldeándose a las demandas de la misma sociedad.

El papa Francisco murió el pasado 21 de abril.|X.

No, señores cardenales… la culpa, la condena, la hoguera, el antifeminismo, el celibato y los instrumentos de tortura de la Inquisición están en la sangre de sus venas. O la homosexualidad es perseguida y señalada como una “abominación” o se acepta y se tolera. Lo que no se vale es que un Papa diga una cosa y el siguiente cambie de postura.

De alguna manera, pienso que el conservadurismo es necesario para la preservación de la religión como se conoce en su esencia y ¡esto no lo digo solo yo! Hay toda una corriente interna en la religión que defiende que la palabra de Dios es o no es. En el catolicismo (y otras religiones) cada vez es más recurrente que la Biblia deja de ser la palabra de Dios y pasa a ser la opinión personal, dando pie a que la máxima autoridad ya no sea Dios ni las escrituras, sino la propia conciencia personal. Algo así como… usar la religión cuando te conviene.

En ese sentido, te dejo a ti, querido lector, que te cuestiones cuál es el papel de la religión en pleno siglo XXI, es decir, ¿qué posiciones son sagradas e inamovibles y qué otras son moldeables a la sociedad?