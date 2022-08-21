Registran 21 personas muertas tras ataque a un hotel en Somalia

Después de más de 30 horas, autoridades de Somalia pusieron fin a un violento ataque, por parte de militantes vinculados a Al Qaeda, en el hotel Hayat, el cual dejó un saldo de 21 personas muertas y 117 heridos; sin embargo pudieron liberar a las víctimas que se encontraban como rehenes.

"Hemos confirmado hasta ahora que hay 21 muertos y otros 117 heridos (…) Es posible que haya cadáveres que no fueron llevados a los hospitales, sino que fueron enterrados por los familiares (...) El número de muertos y de víctimas se basa en las personas llevadas los hospitales”, explicó Ali Haji, Ministro de Sanidad de Somalia.

Cuatro atacantes fueron abatidos durante la operación militar, cuando los atacantes intentaban mezclarse con personas civiles; sin embargo, se desconoce el número de agresores.

Somali security forces ended a siege at a Mogadishu hotel more than a day after it began. Twenty-one people were confirmed dead and more than 100 hostages were freed. The al-Shabaab Islamist group claimed responsibility for the attack https://t.co/2MItDFYh9Q pic.twitter.com/Wq84xjek5I — Reuters (@Reuters) August 21, 2022

Utilizaron dos coches bomba para atacar el hotel

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en Somalia, cuando los atacantes irrumpieron el hotel Hayat, un lugar popular entre parlamentarios y otros participantes de gobierno, con dos coches bomba para posteriormente abrir fuego y herir a varias personas.

De acuerdo a las autoridades, los atacantes dispararon contra los civiles que trataron de huir del hotel cuando inició el ataque, mientras que otro grupo de personas lograron desplazarse a un piso superior, donde fueron asesinados por los militantes, que primero volaron las escaleras para impedir la huida.

"Ha sido el peor asalto a un hotel que hemos visto", expresó un capitán de la policía de Somalia.

De acuerdo al Grupo de Inteligencia (SITE), que vigila las declaraciones de los cuerpos yihadistas, el grupo insurgente somalí “Al Shabaab” revindicó la autoría del atentado.

Por su parte, el grupo Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, lleva más de una década tratando de derrocar al Gobierno somalí, confirmó la autoría del atentado, ya que los yihadistas quieren establecer su propio Gobierno basado en una interpretación estricta de la ley islámica.

#Mundo | En #Somalia, continúa la operación contra militantes de Al-Shabaab que tomaron el hotel Hyatt en la capital Mogadishu. Según los últimos datos, 30 personas murieron y 10 resultaron heridas pic.twitter.com/aGhzifslF7 — Antisana Media Online (@AntisanaNews) August 20, 2022

¿Qué es el grupo Al Shabaab?

El “Harakat ash-Shabaab al-Muyahidin”, mejor conocido como el “Al Shabaab”, es un movimiento yihadista terrorista de Somalia, relacionado con Al Qaeda, otra organización terrorista, a quien se unieron en el año 2012.

El “Al Shabaab” es considerada una organización terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos (EU), Australia, Canadá y Nueva Zelanda desde 2008.

Se calcula que “Al Shabaab” cuenta con alrededor de 700 integrantes, y que desde 2015 se convirtió en una de las organizaciones extremistas islámicas más activas en África.

Con información de Reuters.

