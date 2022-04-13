Al menos 259 muertos por lluvias e inundaciones en Sudáfrica

Al menos 259 muertos se registraron este miércoles debido a las fuertes lluvias e inundaciones en Sudáfrica que dejaron casas devastadas, asentamientos inundados, arrasaron con carreteras y dejaron decenas de desplazados.

Esta mañana, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, acudió al lugar del desastre y se comprometió a ayudar a las familias que perdieron sus hogares en la provincia de Kwa Zulu-Natal.

"Esto es una catástrofe de enormes proporciones", señaló el mandatario sudafricano.

#KZNFloods | President Ramaphosa meets the family of Ms Nelisiwe Qwabe whose 3year-old grandson, Luyanda, is missing after floodwaters destroyed their home. Ms Qwabe’s grandsons Lwandle, 11 & Lusanda, 7, died when their home collapsed. 2 other grandchildren survived the incident. pic.twitter.com/UMApMR7xvJ — South African Government (@GovernmentZA) April 13, 2022

El presidente también felicitó a los equipos de rescate por su labor durante las lluvias e inundaciones: “deseamos felicitar a los equipos de gestión de desastres por el trabajo incansable que han estado realizando para evacuar las comunidades afectadas”, compartió.

Las zonas más afectadas se encuentran en el área metropolitana de Durban, la ciudad más poblada de Kwa Zulu-natal, y la tercera más grande de Sudáfrica.

El departamento de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales (Cogta) de la provincia dijo que los equipos de gestión de desastres habían evacuado a las personas de las áreas que sufrieron deslizamientos de tierra o edificios derrumbados.

Por su parte, el Servicio Meteorológico de Sudáfrica alertó que en los próximos años podrían repetirse las fuertes lluvias e inundaciones, incluso con mayor intensidad y frecuencia.

Sudáfrica devastada por fuertes lluvias

En algunas imágenes que circulan en redes sociales se puede ver el alcance de los daños que dejaron las intensas lluvias en Sudáfrica que cubrieron de agua gran parte de la ciudad.

Docenas de casas fueron arrasadas y varias carreteras se derrumbaron, interrumpiendo la conectividad y obstaculizando las operaciones de rescate.

Las lluvias también provocaron algunos cortes de energía en la región, lo que obligó a los servicios públicos a implementar cortes de energía rotativos por segundo día consecutivo debido a la falta de capacidad de generación.

Ante la emergencia, el primer ministro de la provincia de Kwa Zulu-Natal, Sihle Zikalala , pidió declarar “un estado de desastre para poder solicitar fondos del Tesoro Nacional para la reconstrucción de la zona”.