Mujer detenida tras asesinato de Fernandito dijo que el niño se lesionó al caerse en el baño y lo llevó al doctor

Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, familia detenida por su presunta participación en la desaparición de Fernandito, niño asesinado por una deuda de mil pesos en el Estado de México (Edomex), permanecerán en la cárcel bajo prisión preventiva justificada.

Durante la audiencia inicial que duró más de tres horas en los Juzgados de Nezahualcóyotl, la imputada Ana Lilia “N”, esposa de Carlos “N” y mamá de Lilia “N”, declaró al respecto.

Terrible crimen en #Edomex 💔 Un niño de 5 años fue hallado muerto en bolsas.



Se investiga si fue "secuestrado" a cambio de una deuda de mil pesos y después asesinado. Tres personas ya fueron detenidas por su muerte.



El reporte de @danielderosastv en #PrimeraLínea pic.twitter.com/2XVTL4CE4X — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 6, 2025

Mujer investigada por desaparición de Fernandito dijo que le encargaron al niño

La mujer identificada como Ana Lilia “N” dijo en la audiencia que la mamá del menor, llamada Marcelina, se lo dejó luego de que se cambiara de lugar para vivir y que le pidió una carretilla para transportar sus muebles, la cual se la regresó y le encargó al menor.

De acuerdo con la inculpada, el niño sufrió varias lesiones, tras supuestamente caerse en al menos dos veces bañándose e incluso señaló que lo llevaron al doctor.

Los detenidos son integrantes de una familia en la misma colonia donde vivía el menor.|FGJEM

Defensa de mamá de Fernandito rechaza versión de detenida

La defensa de la señora Marcelina, respondió que esto era mentira, pues un niño no podía presentar tantas lesiones al bañarse.

Será el próximo lunes cuando el juez resuelva la situación jurídica de los detenidos, quienes además tendrán que enfrentar otros procesos legales como homicidio y secuestro, por lo que podrían alcanzar una condena de más de 70 años de cárcel o prisión vitalicia. Por ahora, quedarán en prisión en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

Asesinato de Fernandito por deuda de mil pesos: abogada denuncia trabas de la Fiscalía

¿Qué pasó con el niño Fernandito en el Edomex?

El juez decretó la legalidad de la detención de Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, quienes son investigados por su probable intervención en delitos vinculados a la desaparición de persona, en agravio del niño de 5 años, hechos registrados en el municipio de La Paz.

La indagatoria de la Fiscalía del Estado de México reveló que el pasado 28 de julio, Ana Lilia “N” y Lilia “N” acudieron al domicilio de la señora Marcelina, ubicado en la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de La Paz, supuestamente para “cobrarle una deuda económica”.

No obstante, la mamá del niño les indicó que no tenía dinero para saldar la deuda, por lo que las investigadas habrían sustraído al niño y le dijeron que “no se lo entregarían hasta que pagara el dinero que les debía”.

Carlos “N”, las esperaba en la esquina de la calle y posteriormente juntos se retiraron del lugar, llevando consigo al pequeño. La madre del menor habría acudido en diferentes ocasiones al domicilio de estas personas con la intención de ver a su hijo, pero los probables implicados no dejaron que lo viera.

Fue el 4 de agosto, cuando denunció los hechos ante la Fiscalía del Estado de México y ese día, oficiales de la Policía Municipal de Género se trasladaron al inmueble habitado por los probables implicados, donde fue hallado oculto el cuerpo sin vida del niño de 5 años en condiciones que establecen el presunto ocultamiento del mismo.

Entregan cuerpo de Fernandito, niño asesinado en Edomex

Luego de ser detenidos, los tres integrantes de la familia fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la investigación correspondiente por delitos vinculados a la desaparición de persona, así como la probable comisión de delitos diversos en agravio de la víctima.

En tanto, el cuerpo de la víctima, luego de practicar las pruebas periciales correspondientes, fue entregado a sus familiares.