Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N” son una familia que vivía en el municipio de La Paz, pero ahora están detenidos y bajo investigación por la desaparición de un niño llamado Fernando, menor de 5 años de edad, quien fue asesinado en el Estado de México (Edomex).

El caso ha conmocionado a los vecinos de la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de La Paz, pues fue en una casa de esta zona donde el pequeño fue hallado sin vida luego de ser arrebatado a su mamá, quien pide justicia para su hijo.

Terrible crimen en #Edomex 💔 Un niño de 5 años fue hallado muerto en bolsas.



Se investiga si fue "secuestrado" a cambio de una deuda de mil pesos y después asesinado. Tres personas ya fueron detenidas por su muerte.



El reporte de @danielderosastv en #PrimeraLínea pic.twitter.com/2XVTL4CE4X — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 6, 2025

¿Cuántos años de cárcel podría recibir la familia detenida por caso de Fernando?

Los tres integrantes de familia fueron detenidos e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, al ser requeridos por un juez, quien definirá su situación legal.

Carlos “N” y Ana Lilia “N” son esposos, y Lilia “N”, es hija de ambos. Tras la detención, fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la investigación por delitos vinculados a la desaparición de persona, así como la probable comisión de delitos diversos en agravio de la víctima.

La #madre de Fernando, el niño secuestrado y asesinado en #Edomex, exige justicia tras la tragedia que ocurrió por una deuda de mil pesos que tenía con unos vecinos.



Vía @danielderosastv pic.twitter.com/UNRsdWZkIv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 8, 2025

Comete el delito de desaparición cometida por particulares, quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero, de acuerdo con el Artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Los tres detenidos, en caso de ser encontrados penalmente responsables, podrían recibir una pena de 25 a 50 años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa. Por lo que se refiere al homicidio del menor de edad, en caso de que también sean responsables y culpables de matar al niño, la condena por este delito es otra.

El delito de homicidio simple, de acuerdo con el Artículo 242, del Código Penal del Estado de México, se sancionará con una pena de 10 a 15 años de prisión y de doscientos cincuenta a trescientos setenta y cinco días multa.

Mientras que la persona responsable de homicidio calificado, podría ser condenada con una pena de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa;

Por el momento, el primer señalamiento contra ellos es por desaparición cometida por particulares, pero se investigan otras conductas delictivas en las que pudieron haber incurrido, pero en caso de que fuera el caso, se les formulará otra imputación posteriormente.

Fernando habría sido asesinado porque mamá no pagó deuda de mil pesos

La indagatoria de la Fiscalía del Estado de México estableció que el 28 de julio de 2025, Ana Lilia “N” y su hija y Lilia “N” acudieron al domicilio de la mamá del menor, ubicado en la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de La Paz, supuestamente para “cobrarle una deuda económica”.

El pago que la señora les debía supuestamente era de mil pesos, no obstante, les dijo que no tenía dinero para saldar la deuda, por lo que Ana Lilia “N” y su hija y Lilia “N” habrían sustraído al niño de cinco años, y le dijeron que “no se lo entregarían hasta que pagara el dinero que les debía”.

Mamá de Fernando buscó a su hijo y no dejaron que lo viera

La madre del menor de edad habría acudido en diferentes ocasiones al domicilio de estas personas con la intención de ver a su hijo, situación que no le habrían permitido los probables implicados. Por ello, el pasado 4 de agosto, denunció los hechos ante la Fiscalía del Estado de México.

Ese día, Policías de Investigación de la Fiscalía, junto con oficiales de la Policía Municipal, se trasladaron al domicilio donde estaba el menor, casa ubicada en la misma colonia del domicilio de la mamá de este.

En esta casa vivían Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, domicilio donde fue hallado oculto el cuerpo sin vida del niño de 5 años, por lo que dicha familia fue detenida. Además, se continúa con los actos de investigación para determinar las causas de muerte de la víctima.

