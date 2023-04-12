¡Mujer de altura!, intimidada por sus 1.87 metros de estatura, dice: “tener citas es casi imposible”

Una mujer de 28 años originaria de la Florida en Estados Unidos, se ha sentido intimidada por su estatura. Marie Temara mide 1.87 metros de altura y señala que "tener citas es casi imposible".

Marie Temara, dice que es una mujer que ha estado luchando contra los estigmas toda su vida y que su mayor lucha ha sido encontrar a un novio. Revela que sus críticos, quienes le han intimidado, aseguran que ella "no puede ser alta y femenina a la vez", sin embargo, ella se mantiene firme a la hora de que está decidida a demostrar que se encuentran equivocados.

La mujer de 1.87 metros de estatura, dice que pretende cambiar el estigma en las citas acerca de que "los hombres tienen que ser los más altos en una relación" y habla de su lucha constante por encontrar a un novio, que esté "a la altura"

Marie ha dicho que las citas han resultado difíciles ya que solo el dos por ciento de la población en su natal Florida, mide más de 1.87 metros de altura. Temara admitiré que es extremadamente difícil encontrar a un chico más alto que ella: "Tener citas a mi altura es casi imposible porque es muy limitado".

La mujer señala que: "Un chico con el que tuve una cita dijo que medía 1.85 metros en su perfil de citas en línea, pero cuando me reuní con él medía a lo mucho 1.79 metros". La mujer de 28 años agrega que a ella le han dicho que: "a nadie le gustan las chicas altas", que parecen un "hombre con tacones", que ella es "demasiado pesada para ser una niña" y hasta que "los Gigantes están buscando un apoyador", (un jugador que podría jugar en la NFL).

Recientemente, ella ha comenzado a salir con chicos más bajos que ella y que siempre se encuentra abierta a tener citas con hombres de cualquier estatura. "Sin embargo, recientemente comencé a salir con chicos más bajos, y ahora que estoy abierta a tener citas a cualquier altura, es mucho más fácil tener citas".

Temara dice que aún en ocasiones le es difícil encontrar un chico que esté de acuerdo con que ella sea más alta que él y que por eso: "Nunca usaría tacones y me encorvaría en público. Haría cualquier cosa para parecer más baja para encajar".

¿Cuál es la altura ideal de una mujer?

Conforme al sitio web:"health.passion.ru", los científicos han establecido que la estatura óptima de una mujer es de 1.73 metros. El promedio de los hombres es de 1.88 metros.

En la actualidad, el ser humanoser humano adulto mide en promedio entre 1.50 y 1.70 metros en el caso de la mujer. Respecto los hombres contemporáneos miden entre 1.60 y 1.82 metros.

¿Cuánto mide la mujer promedio mexicana?

En el año 2019, las jóvenes mexicanas de 19 años medían en promedio 1.57 metros, cuatro centímetros más que en el año de 1985. Con mujeres de 1.53 metros en ese año, México fue el país número 158 entre los más altos del mundo respecto de las mujeres.