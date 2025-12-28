Una mujer fue asesinada tras una supuesta revisión de rutina por parte de policías en Michoacán, hechos por los que una oficial fue detenida tras su presunta participación en el caso.

Este sábado 27 de diciembre de 2025 se dio a conocer la captura de Jessica Guadalupe “N”, elemento de la Policía Municipal de Ario, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán .

Agentes le marcaron el alto a camioneta y le dispararon

Cinco patrullas de la Policía Municipal de Ario circulaban con dirección de Santa Clara del Cobre hacia Zirahuén, y al transitar por la calle Lázaro Cárdenas le marcaron el alto a una camioneta Cadillac Escalade el 4 de octubre de 2025 en el municipio de Salvador Escalante.

Los agentes los retuvieron bajo el argumento de hacerles una supuesta inspección de rutina y solicitaron a los cuatro ocupantes descender del vehículo.

El copiloto sí lo hizo, pero la conductora llamada Gabriela Andrea F., puso en marcha la camioneta. Ante ello, los policías municipales dispararon contra el vehículo , provocando que saliera del camino y los pasajeros resultaron lesionados.

¿Quién mató a mujer tras supuesta revisión de rutina?

De acuerdo con los datos de prueba, luego de los disparos se aproximaron los policías, junto con al menos una persona que viajaba en una camioneta doble cabina.

Posteriormente, una persona aun sin identificar disparó contra Gabriela Andrea F, quien perdió la vida en el lugar, sin embargo, la Fiscalía de Michoacán no dio a conocer el nombre de quién la asesinó.

’Levantan’ y torturan a tripulante de camioneta retenida

Uno de los tres acompañantes de la mujer fue privado de su libertad, golpeado y torturado por los policías municipales, quienes lo liberaron hasta el día siguiente.

Los hechos fueron investigados por la Fiscalía Especializada en Feminicidios, que reunió datos de prueba sobre la posible participación de Jessica Guadalupe “N”.

¿De qué acusan a policía municipal de Ario?

Jessica Guadalupe “N”, elemento de la Policía Municipal de Ario, fue internada en el Centro Penitenciario de Alto Impacto y puesta a disposición del órgano jurisdiccional que resolverá su situación jurídica.

Es investigada por su presunta participación en los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y secuestro agravado, cometidos en agravio de las personas en el municipio de Salvador Escalante.

