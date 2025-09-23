Madre e hija asesinadas en ataque armado en Uruapan, Michoacán

La mañana de este martes 23 de septiembre se registró un ataque armado en el que dos mujeres fueron asesinadas a balazos y una niña de tres años resultó herida cuando la camioneta en la que viajaban fue atacada frente a la Central Camionera de Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 11:00 horas sobre la Calzada Benito Juárez, cuando la familia circulaba a bordo de una camioneta Chevrolet Equinox color gris. Al llegar a la zona de la central, motociclistas armados se acercaron y dispararon contra los tripulantes.

En la unidad viajaban cuatro personas: Gabriela Merlín H., de 29 años, quien conducía el vehículo; su madre, Esperanza L., de 50 años; la pequeña Alison R., de 3 años; y un niño de 8 años que salió ileso del ataque.

#ÚltimaHora Dos mujeres asesinadas y una niña herida, en agresión armada en Uruapan pic.twitter.com/z7l0PpUJH3 — Marcos Morales (@lic_marcoss) September 23, 2025

Víctimas de ataque armado: madre e hija dedicadas al reciclaje

Las víctimas mortales fueron madre e hija, conocidas en la zona por dedicarse al reciclaje de plástico y fierro. Gabriela y Esperanza recibieron múltiples impactos de bala y perdieron la vida dentro de la camioneta.

La menor de tres años, hija de Gabriela y nieta de Esperanza, resultó con un disparo y fue trasladada de emergencia a un hospital, donde permanece en estado delicado. El otro menor, que iba en el asiento trasero, no sufrió lesiones y quedó bajo resguardo de las autoridades, quienes posteriormente lo entregaron a sus familiares.

Tras el ataque, policías municipales y estatales llegaron al lugar y solicitaron el apoyo de paramédicos del DIF Municipal, quienes confirmaron la muerte de las dos mujeres. La zona fue asegurada mientras se implementaba un operativo en busca de los responsables, aunque hasta ahora no se han reportado detenciones.

Investigan ataque armado en Uruapan

Peritos de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo). El doble homicidio ya es investigado por las autoridades, quienes hasta el momento no han confirmado el móvil del ataque.

El municipio de Uruapan ha sido uno de los más golpeados por la violencia en Michoacán, con constantes hechos armados en zonas urbanas.

De hecho, el domingo pasado el alcalde del municipio Carlos Manzo, pidió auxilio y responsabilizó al gobierno federal de la inseguridad en Uruapan y el país: “Este posicionamiento que hemos hecho para ser escuchados, para mandar un mensaje de auxilio, de alerta, con muchos de los que yo he hecho desde que he llegado como presidente municipal, y que me ha tocado asumir un papel de combatir delitos que no me corresponden al 100%, pero que nos vemos obligados porque no podemos dejar Uruapan abandonado, no lo podemos dejar en situación de riesgo”.

Finalmente señaló: “Nosotros exigimos y pedimos al gobierno federal y al gobierno estatal, pero principalmente al gobierno federal, que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, para que asuman su responsabilidad en los delitos del orden federal.”