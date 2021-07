Mujer pierde boleto de estacionamiento y se niega a salir

Una mujer, que había ido de visita a un centro comercial perdió el boleto del estacionamiento y al negarse a pagar 200 pesos como multa, decidió protestar y se viralizó al aparecer acostada tras amenazar que dormiría ahí.

En su cuenta de Facebook, Guadalupe Quiñones, como se identifica en esa red social, compartió una imagen donde aparece sentada en el estacionamiento, de donde pretendía sacar su automóvil al argumentar que había hecho un consumo en la plaza ubicada en el sector sur de Hermosillo, Sonora.

Te puede interesar: Tres mujeres pelean por el amor de un hombre y son detenidas en Nuevo León

“Aquí estoy en Galerías Mall, no me han dejado salir con mi carro porque perdí el boleto y no les quiero pagar $200. Les hice consumo y les mostré los papeles de mi automóvil y pues qué va a pasar”, escribió Guadalupe en sus redes sociales.

Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado 10 de julio, según la afectada, había visitado el centro comercial en compañía de otras personas y luego de realizar sus compras, pretendía regresar a casa pero no pudo salir, ya que había extraviado el boleto.

Su estrategia fue denunciar en redes sociales que, tras dialogar con los empleados del lugar, le dijeron que no la dejarían salir si no cubría el monto de penalización por perder el boleto. Además, exigió que el personal del centro comercial se disculpara con ella, incluso amenazó con quedarse a dormir en el estacionamiento si su solicitud no era atendida.

Ya llamé tres veces al 911 y vino la patrulla pero dijeron que ellos no podían hacer nada. ¿Qué no ya se iba a acabar tanta chingadera?

La mujer pidió un catre para pasar la noche en el estacionamiento

En una segunda imagen, la mujer aparece acostada en el estacionamiento, con su bolsa como almohada. “¿Alguien me puede traer un catre?”, pidió la afectada en su publicación, que ha sido compartida casi 500 veces.

Horas más tarde, para no tener a tantas personas con el pendiente, avisó en su cuenta de Facebook que ya la habían dejado salir del estacionamiento, aparentemente sin pagar los 200 pesos que le exigieron en un principio.

La mujer también aclaró los motivos por los que se habría negado a pagar la multa y optó por quedarse durante varias horas afuera del centro comercial, en espera de que la dejaran salir con su automóvil.

“Es muy difícil entender que estamos pasando por una crisis, en todos sentidos, salud, económica, por qué quieren jodernos más los grandes empresarios, no se vale, ya nomás falta que en las salidas nos tengan que sacudir, así como tómbola para ver si llevamos dinero escondido en nuestros bolsillo que no quisimos gastar con ellos”, sentenció la afectada en Facebook.

Te puede interesar: Mujer atropellada se vuelve viral y le hacen piñata en Reynosa