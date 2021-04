VIDEO: Mujer se defiende de asalto y desarma a ladrón en SLP

Cada vez son más comunes los casos en que las víctimas se defienden de algún ladrón, tal como uno que fue grabado por cámaras de seguridad en San Luis Potosí, donde se observa a una mujer defendiéndose de su atacante hasta recuperar sus pertenencias.

El video del atraco, que circula en redes sociales, captó el momento en que una mujer fue asaltada por un sujeto con gorra y cubrebocas cuando transitaba por la calle; el hombre bajó de una motocicleta con pistola en mano y la abordó.

Te puede interesar: Chiapas reporta 16 casos de Covid-19 tras vacaciones de Semana Santa

“El teléfono culera, córrele”, grita el ladrón y añade “la mochila, córrele”, pero la joven responde: “La mochila no, no tengo nada, te lo juro que no tengo nada”.

La mujer al ver el arma saca de su ropa el celular, pero el ladrón no se conforma con eso y le quita la mochila que carga; mientras le apunta con la pistola hacia la cabeza, se dirige hacia la moto en donde lo espera su cómplice.

Te puede interesar: VIDEO: Captan a tigre que es paseado en auto en Mazatlán

La joven se resiste y forcejea por algunos segundos con el sujeto, quien de un jalón logra quitarle la mochila y subirse en la motocicleta. Durante la lucha, cae al suelo el celular que le habían quitado primero.

Es entonces cuando la mujer no quiere dejar ir al ladrón, le arrebata su mochila y la recupera sin salir lesionada; en seguida, camina y recoge su celular para seguir su trayecto, pero le dice a otro transeúnte: “Le quité la pistola”.

En redes sociales destacaron el valor de la mujer para defender sus pertenencias y dejar ir a los ladrones con las manos vacías, aunque otros consideraron que fue una acción temeraria que le pudo haber costado la vida.

De nuestro inbox



Cámaras de seguridad captaron el momento en que una mujer se defendió de un asalto en calles de San Luis Potosí #SLP. Amaga a la mujer con un arma de fuego, exigiéndole le entregue su teléfono celular. pic.twitter.com/DrDJdAlbvi — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) April 1, 2021

Robos en San Luis Potosí

Autoridades del municipio de San Luis Potosí reportaron durante los primeros días de enero de este 2021 que, debido a la pandemia, se incrementó el índice de delincuencia, principalmente el número de robos, sin precisar la cifra.

Agregaron que esto se podría deber a la pandemia de Covid-19, misma que ha provocado crisis a nivel nacional, y también “pegó" al estado.

Te puede interesar: VIDEO: Pese a pandemia, realizan jaripeo en Oaxaca