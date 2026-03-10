Persigue a su presunto acosador: mujer encara a sujeto en el transporte público en Morelos

Harta de la situación, una mujer difundió en redes sociales el momento en que encara a su presunto acosador dentro del transporte público en Cuernavaca, Morelos.

El video comenzó a circular el pasado 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), lo que refleja la realidad del acoso y la violencia que sufren miles de mujeres en los espacios públicos.

Mujer exhibe a acosador en Cuernavaca, Morelos

En el video se observa a un hombre sentado con una mochila sobre las piernas, mientras se cubre sus piernas con una chamarra de poliéster. Al momento en que la víctima levanta la prenda, se observa cómo sus piernas están muy cerca de la joven.

En eso, lo encara y le dice que no es la primera que la acosa. Asegura que ya tiene al menos dos videos donde aparece hostigándola, por lo que, a la par que el sujeto hace la parada para bajarse, la mujer lo sigue.

“Siempre es lo mismo contigo, te la pasas acosando a las personas”, se escucha decir a la joven mientras continúa grabándolo.

El sujeto se baja en la parada Niño Artillero, sobre la avenida Morelos, en Cuernavaca, y aunque intenta escapar, esta lo sigue, pero en ningún momento deja de grabar con su celular.

Acoso en el transporte público enciende las alertas

Cuando la joven le avisa que lo está grabando, el presunto acosador camina más rápido, hasta que finalmente sale corriendo, mientras la joven lo persigue algunos metros.

Con el objetivo de alertar a otras mujeres que utilizan el transporte público en la zona de Las Palmas, el video no tardó en hacerse viral. Esto, para que las usuarias estén atentas.

De la realidad a las cifras: ¿cuántas mujeres sufren acoso en México?

Aunque las autoridades no se han pronunciado al respecto, la verdad es que miles de mujeres en este país, en algún momento, han sufrido acoso en espacios abiertos, inclusive ante la vista de mucha gente.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 45.6% de mexicanas ha sufrido algún tipo de violencia sexual en espacios públicos.

Además, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que hasta octubre de 2025 más de 9 mil 930 mujeres habían reportado episodios de acoso u hostigamiento sexual en el país.

Tocamientos y agresiones verbales: las conductas más denunciadas

En la Ciudad de México (CDMX), la Secretaría de Movilidad (Semovi) señala que las formas más comunes de violencia sexual en el transporte público incluyen:



Fotos sin consentimiento

Agresiones verbales

Tocamientos

Actos de masturbación

Solo entre enero y octubre del año pasado se registraron mil 257 agresiones contra mujeres en el transporte público de la capital.

Son números fríos que al leerlos generan indignación, pero cuando lo experimentamos de primera mano, muchas veces no sabemos reaccionar; el miedo nos paraliza, pero cuando mujeres valientes deciden alzar la voz, estos acosadores bajan la cabeza, huyen.

Reflejo de que no podemos seguir callando, ni mirar hacia el otro lado. Este tipo de conductas nunca debe normalizarse, porque sin consentimiento, es abuso.