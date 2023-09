"¡Yo también te amo!” Mujer dona riñón a su esposo en Monterrey, esta es su historia

Luz Alicia Álvarez García y José Carlos González Quintanilla se enfrentaron a un duro golpe de la vida. En agosto del 2021, él tuvo un daño renal y todo cambió para esta pareja de profesionistas y para sus dos hijos; ella dona riñón a su esposo y su destinó cambió; relató a Fuerza Informativa Azteca su historia.

La pareja relató a FIA cómo están viviendo este proceso. Él estuvo año y medio con hemodiálisis y en octubre del 2022, su salud empeoró. En noviembre, ingresó a la lista de espera para trasplante de un riñón, pero el órgano iba a tardar mucho tiempo en llegar.

Ya en enero de este 2023, Luz Alicia decidió que su marido no esperaría más tiempo y se hizo las pruebas de compatibilidad para poder donarle un riñón.

“Yo siempre estuve en la decisión de donárselo, pero ya formalmente que le dije, bueno pues ya no tienes, porque él no quería en un principio que yo se lo donara, entonces fue cuando le dije, ya no tienes opción”, relata Luz Alicia Álvarez.

José Carlos González Quintanilla recuerda porqué rechazaba la donación de su esposa:

“Era egoísta de mi parte rechazar, o sea yo decía pues sí me está demostrando el amor, la veía a contentísima, salió bien esto, salió bien otro, y adelgazó diez kilos en un mes, y yo: como decirle que no”, recordó.

Dona riñón a su esposo por amor

Este acto fue una prueba de amor para esta pareja con 23 años de casados. Sus hijos Diego y Paulina son testigos de este milagro.

Ahora, la familia González Álvarez invitan a la población a donar sus órganos cuando llegue el momento o sea viable, pues alguien con muerte cerebral puede vivir en otras 60 personas.

“Los órganos no se van al cielo. Esta tragedia nos unió más, es lo bueno que sacamos de esto, que nos unimos mucho más como pareja”, reveló José Carlos González Quintanilla.

Luz Alicia Álvarez muestra así el amor que tiene por su esposo y su familia y asegura que así será “para toda la vida, hasta que Dios nos dé vida”.