Tragedia en Año Nuevo: asesinan a mujer tras presunta riña familiar en Tamaulipas

Lo que debía ser una noche de fiesta para recibir el 2026 terminó en tragedia en Reynosa, Tamaulipas. Durante la madrugada de este 1 de enero, una mujer de 33 años fue asesinada presuntamente tras una riña familiar.

El caso que ha despertado la indignación en redes sociales, luego de que se difundiera la versión de que la víctima de nombre Cassandra habría sufrido violencia por parte de la familia de su pareja.

Mujer muere en Reynosa tras pelea con familia de su pareja

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Cassandra ingresó sin vida al Hospital Materno Infantil de Reynosa durante la madrugada.

El reporte médico alertó de inmediato a las autoridades, debido a que la mujer presentaba lesiones en el rostro y golpes contundentes en el cráneo.

Al respecto, familiares de la joven aseguraron que no se trató de un accidente, sino de un ataque intencional ocurrido en un domicilio ubicado en la calle Flores Nardo, en la colonia San Valentín.

Según estas versiones, antes de la muerte de Cassandra se habría registrado una pelea con familiares políticos, situación que escaló de manera violenta, hasta el punto en que fue atropellada.

A pesar de esto, el caso fue clasificado como homicidio doloso, por lo que piden justicia para la mujer que dejó huérfana a una pequeña.

Exigen justicia para Cassandra en Reynosa, Tamaulipas

El asesinato de Cassandra provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde amigos y familiares han compartido mensajes de despedida, enojo y exigencia de justicia bajo el hashtag #JusticiaParaCassandra.

Algunos de los mensajes más difundidos es de la prima de joven, quien señala directamente al presunto responsable de los hechos.

“¿Dónde estás, asesino? Mataste a una mujer y dejaste a una niña sin madre. La golpearon sin piedad y luego la atropellaron hasta quitarle la vida. Faltan el cuñado, la hermana y la mamá. Todos deben responder”.

La Fiscalía de Tamaulipas informó que el caso continúa bajo investigación y que será a través de peritajes, entrevistas y análisis de pruebas como se determinen las responsabilidades legales correspondientes.

Mientras tanto, el asesinato de Cassandra se suma a los casos de violencia contra las mujeres que siguen ocurriendo en el país, incluso cuando el año apenas comienza.