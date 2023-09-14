Una tragedia ocurrió en Reino Unido, cuando una mujer murió aplastada por una estampida de 40 vacas. El incidente ocurrió mientras la mujer daba un paseo por un campo de cultivo en la región de Welshpool.

Medios locales informaron que la persona salió a dar un paseo con sus perros sobre un camino público que quedaba cerca de un campo de cultivo, de pronto fue sorprendida por el rebaño de alrededor de 40 vacas.

Las autoridades se comunicaron con la familia de la víctima para informarle lo que había sucedido; asimismo, iniciaron una investigación para determinar las causas del ataque.

En Reino Unido se han reportado varios ataques de vacas, que han dejado decenas de muertos aplastados en diferentes estampidas. De acuerdo con las autoridades, entre 2018 y 2022, al menos 32 personas murieron en incidentes relacionados con estos animales.

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Vacas invaden una playa en Reino Unido

El año pasado se viralizó un video donde un grupo de vacas invadieron una playa en Reino Unido a pesar de que el lugar estaba lleno de bañistas que disfrutaban del calor.

Muchas de las personas que se encontraban en la playa, prefirieron alejarse de la zona por seguridad, ya que las vacas se mostraron agresivas y consideraron que era mejor alejarse para evitar un accidente.