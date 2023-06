¿Milagro? Mujer palestina tiene cuatrillizos; su esposo lleva 15 años en la cárcel

Una mujer palestina dio a luz a cuatrillizos por medio de fecundación in vitro, con el espermade su esposo, que consiguió de manera clandestina en la cárcel donde el hombre lleva 15 años preso, a lo que se le conoce como “contrabando” de esperma.

De acuerdo con la agencia AFP, la mujer dio a luz a tres niños y una niña en un hospital en Jerusalén-Este, por fortuna todos los bebés nacieron bien, ya que el embarazo fue complicado y nacieron a los siete meses.

Esta no era la primera vez que ella trataba de embarazarse mediante fecundación in vitro, de su esposo preso, quien desde 2008 está en la cárcel de Israel acusado de intento de homicidio.

#Neurona I Una palestina dio a luz a cuatrillizos concebidos con un esperma sacado clandestinamente de la cárcel donde su marido guarda prisión, informó AFP. A la fecha 122 niños han nacido gracias al esperma clandestino que salió desde 2012 de las prisiones israelíes. pic.twitter.com/IGLAr3jfey — NeuronaSV (@NeuronaSV) June 14, 2023

“Mi hijo preso tuvo la suerte de tener cuatrillizos luego de sacar esperma de manera clandestina fuera de la cárcel” indicó la madre de Ahmad Shamali, de 37 años de edad. Sin embargo, no precisó cómo lograron sacarlo.

La madre de los cuatrillizos, Um Ubeida Shamali, de 34 años, tiene otros dos hijos adolescentes a quienes concibió cuando su esposo estaba libre.

Contrabando de espermas en cárceles de Israel

Este no es el primer caso en Israel en el que una esposa se embaraza cuando su esposo está en la cárcel. En los últimos años, el “contrabando” de espermas entre presos ha aumentado.

Un médico que se dedica a la fecundación in vitro relató para la BBC que muchas mujeres llegan con el esperma en pequeños botes, pero él no pregunta ni trata de averiguar cómo lo sacan de la cárcel.

En tanto, las autoridades carcelarias niegan que exista un contrabando de espermas, ya que aseguran que hay mucha seguridad, lo que no permitiría que eso sucediera, no obstante no descartan que ocurriera alguna vez.

“Uno no puede decir que no ha pasado. No obstante, cuesta creer que pueda pasar debido a las medidas de seguridad extrema que se toman durante las visitas de los familiares de los prisioneros”, declaró a la BBC Sivan Weizman, portavoz de la Autoridad de Prisión.