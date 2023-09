¿Eran tumores? Fiscalía CDMX informa que mujer que denunció el robo de sus bebés nunca estuvo embarazada

Liliana Carmona López, la mujer que entró a quirófano en la Clínica Génesis XXI para dar a luz a sus bebés, nunca estuvo embarazada, así lo confirmó la Fiscalía CDMX tras conocer el resultado de los estudios realizados en el Hospital Materno Infantil Inguarán.

Las investigaciones determinan que a la víctima no se le realizaron maniobras de parto natural o procedimiento quirúrgico de una cesárea, ya que no se produjo la extracción o expulsión de feto y placenta, no obstante, sí se le realizó una intervención quirúrgica o cirugía en el abdomen, lo que podría tratarse de una grave omisión en el diagnóstico de la paciente.

Liliana denunció el pasado 11 de septiembre el robo de sus bebés ante la Fiscalía capitalina. De acuerdo con sus propias declaraciones a Fuerza Informativa Azteca, acudió a 13 consultas en las que le mostraron a través de ultrasonidos a sus mellizos; sin embargo, durante el parto le informaron que había sido un embarazo psicológico.

Todos los estudios dieron negativo a embarazo: Fiscalía CDMX

El martirio de Carmona López y su esposo comenzó cuando acudieron a dicho hospital privado para recibir a sus bebés. Durante la operación dijeron que no había niños, sino que se trataba de dos tumores.

“Tengo el video donde la estoy grabando a la doctora y estoy grabando mi ultrasonido y le digo doctora ahí se puede ver si, cuánto miden, cuánto pesan, me dijo, claro que sí la niña es la más grande, la niña pesa 1.800, el niño pesa 1.500 y me da la medición de los dos.”, fue lo que declaró Liliana a FIA.

Luego de denunciar, la Fiscalía CDMX aseguró las instalaciones para realizar inspecciones, al mismo tiempo que agentes de la Policía de Investigación realizaban entrevistas. Además, peritos y médicos realizaron estudios a Liliana con el fin de identificar posibles medicamentos, la hormona del embarazo o para saber si presentaba modificaciones cervicales productor del embarazo, pero ningúna de estas pruebas arrojó un resultado positivo.