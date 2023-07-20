Mujer se salva de ser atropellada por el choque de dos coches en Argentina
En el centro de La Planta, Argentina, una mujer se salvó de milagro de ser atropellada por dos coches que chocaron en una intersección cuando uno se pasó el alto
En Argentina, una mujer se salvó de milagro de ser atropellada por dos coches que chocaron en una calle de La Plata. El accidente la pudo dejar gravemente herida o hasta muerta.
El momento quedó grabado en una cámara de vigilancia, donde se puede ver a dos vehículos que iban a cruzar una intersección, mientras una mujer caminaba por la banqueta.
Una camioneta fue quien causó el accidente al pasarse el alto a toda velocidad, impactándose contra el otro vehículo que cruzaba la avenida.
Mujer se salva de choque entre dos autos en Argentina
Los autos chocaron entre sí y por poco arrastran a la mujer que trataba de cruzar la calle y lo único que pudo hacer fue intentar cubrirse con las manos e intentó correr durante el accidente que ocurrió en el centro de La Plata.
Finalmente, los vehículos involucrados en el choque salieron expulsados en dirección opuesta y la mujer quedó en medio de ellos sin que la alcanzaran a tocar; uno de los coches chocó contra un autobús.
Otros automovilistas se bajaron de sus coches para acercarse a la mujer y asegurarse que se encontraba bien tras el susto que se acababa de llevar.
Los servicios de emergencia y los transeúntes también ayudaron a la mujer y a los conductores involucrados en el accidente. Según las autoridades locales, ninguna de las personas resultó gravemente herida.