Rescatan a mujer con síndrome de Down de una casa en llamas en Iztapalapa (VIDEO)

Momentos de angustia se vivieron la mañana del domingo 25 de enero en la alcaldía Iztapalapa, cuando una mujer con síndrome de Down quedó atrapada dentro de una vivienda que se incendiaba, al oriente de la Ciudad de México (CDMX).

El incendio ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Nicolás Leblanc y Samuel F. B. Morse, una zona habitacional donde el fuego y la densa columna de humo hizo que las tareas de rescate se complicaran por momentos.

¿Cómo ocurrió el incendio en Iztapalapa?

De acuerdo con reportes oficiales, operadores del C2 Oriente detectaron una columna de humo que salía de una vivienda y de inmediato enviaron unidades policiales al lugar.

Al llegar, los elementos confirmaron que se trataba de un incendio al interior del lugar. Los policías acordonaron la zona y comenzaron a desalojar a las personas de las casas aledañas, ante el riesgo de que el fuego se propagara.

En ese momento, la dueña del domicilio informó a los oficiales que una mujer con síndrome de Down permanecía dentro de la casa, aunque ya no respondía.

Así fue el dramático rescate en Iztapalapa

Sin perder tiempo, los oficiales se desplegaron alrededor de la vivienda para buscar una forma segura de ingresar. Desde una ventana lograron ver a la mujer, quien se encontraba visiblemente nerviosa y desorientada, atrapada entre el humo y las llamas.

Los policías comenzaron a hacerle señas y a hablarle para tranquilizarla, indicándole que se acercara a la ventana. Con apoyo de un vecino, uno de los oficiales logró cargarla desde el exterior, sujetándola con cuidado de los brazos y sacándola del inmueble sin que sufriera quemaduras.

Una vez a salvo, la mujer fue trasladada a un punto seguro, lejos del fuego, donde le ofrecieron agua y trataron de tranquilizarla mientras llegaban los servicios médicos.

¿Cuál es su estado de salud?

Paramédicos de Protección Civil arribaron minutos después y atendieron a la mujer, quien presentó una crisis neuroconversiva, derivada del estrés y el susto provocado por el incendio.

Afortunadamente, los especialistas lograron estabilizarla en el lugar, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. La mantuvieron bajo observación hasta que familiares acudieron al sitio y se hicieron cargo de ella.

Tras el incidente, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes, en coordinación con policías de la SSC, lograron sofocar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a otras viviendas.

