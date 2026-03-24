Veladora desata tragedia en Jalisco: mueren tres hermanas de la tercera edad en incendio

Se registró un fuerte incendio en Tonalá, Jalisco, donde lamentablemente tres hermanas de la tercera edad perdieron la vida dentro de su vivienda a pesar de los gritos de auxilio.

Vecinos relataron que al escuchar los gritos de las mujeres durante la madrugada se despertaron e intentaron entrar al domicilio para ayudarlas, pero no lograron abrir la puerta. El fuego avanzó rápidamente, impidiendo cualquier rescate.

¿Quiénes eran las víctimas del incendio en Tonalá, Jalisco?

Las víctimas fueron identificadas como Coni, Leticia y Graciela, tres hermanas que vivían juntas. De acuerdo con testimonios de vecinos, las mujeres padecían afectaciones en sus facultades mentales, por lo que la comunidad solía apoyarlas constantemente.

De manera preliminar, autoridades señalaron que una veladora habría provocado el incendio. El fuego se propagó con rapidez debido a la gran cantidad de objetos acumulados dentro del domicilio, lo que facilitó que las llamas se salieran de control en cuestión de minutos.

Habitantes de la zona explicaron que al notar el incendio, alrededor de la 1:30 de la madrugada, salieron para intentar ayudar. Sin embargo no pudieron abrir la puerta debido, además el el fuego ya era intenso y el humo dificultaba el acceso.

A pesar de la llegada de patrullas y ambulancias, ya no fue posible salvarlas.

Vecinos señalaron que no era la primera vez que ocurría un incendio en ese domicilio. Según versiones, las hermanas no contaban con servicio de luz eléctrica y utilizaban velas, lo que ya había generado incidentes previos que ponían en riesgo su vida.

El inmueble quedó clausurado mientras continúan las investigaciones para determinar con precisión las causas del siniestro. Familiares de las víctimas esperan la entrega de los cuerpos, mientras la comunidad lamenta lo ocurrido.

¿Cómo prevenir incendios en casa por veladoras?

Este caso deja una alerta importante sobre el uso de veladoras en casa:



No dejarlas encendidas sin supervisión

Colocarlas en superficies seguras y resistentes al calor

Mantenerlas lejos de objetos inflamables

Evitar su uso en espacios con acumulación de objetos

Apagarlas antes de dormir

La prevención puede evitar tragedias como esta.