¿Qué hacer si me aceptaron en Mujeres con Bienestar, pero no ha llegado mi tarjeta?

El programa Mujeres con Bienestar del Estado de México sigue adelante con su objetivo de brindar apoyo integral a las mujeres mexiquenses. Si aún no estás inscrita o tienes dudas sobre cómo funciona, aquí te traemos toda la información oficial que necesitas.

¿Cuánto dinero dan en Mujeres con Bienestar Edomex?

El programa te brinda un apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos, además de una serie de beneficios adicionales que ayudan a mejorar la calidad de vida de las mujeres beneficiarias:

Seguro de vida y asistencia funeraria: Para proteger a tu familia en caso de imprevistos.

Tarifa preferencial en transporte público (Mexibús): Para que puedas moverte por la ciudad de forma más económica.

Asistencia médica, veterinaria, dental y oftalmológica: Para cuidar tu salud y la de tu familia.

Asistencia psicológica, nutricional y legal: Para recibir apoyo en caso de necesitarlo.

Descuentos para el Bienestar: Para acceder a descuentos en diversos productos y servicios.

Centro de capacitación digital y certificación: Para adquirir nuevas habilidades y mejorar tus oportunidades laborales.

¿Qué hago si no ha llegado mi tarjeta de Mujeres con Bienestar?

Si aún no has recibido tu tarjeta, no te preocupes. Es posible que te encuentres en una lista de espera. La Secretaría del Bienestar te invita a llamar al número 55 9370 1223 para que puedan darte seguimiento como beneficiaria y atenderán tus dudas.

Respondemos tus preguntas e inquietudes del programa #MujeresConBienestar a fin de brindarte seguimiento como beneficiaria.

Si tienes más dudas relacionadas con tu solicitud llama al: 55 9370 1223. pic.twitter.com/H0LNlxx5aj — Secretaría de Bienestar (@BienestarEdoMx) July 22, 2024

¿Cuáles son los requisitos para entrar a Mujeres con Bienestar en el Estado de México?

Para inscribirte en el programa Mujeres Con Bienestar, solo debes seguir estos pasos:

Acude a un módulo del programa: Puedes encontrar la lista completa de módulos con sus direcciones y referencias en el siguiente enlace: Enlace a la lista de módulos [se quitó una URL no válida]. Presenta los siguientes documentos: Formato Único de Bienestar

Credencial para votar vigente

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (Comprobantes aceptados: luz, agua, teléfono fijo y celular, TV por cable o internet, constancia vecinal, constancia ejidal, constancia del municipio)

Recuerda: La atención en los módulos del programa es normalmente entre semana. El programa Mujeres con Bienestar es una ayuda para las mujeres mexiquenses.