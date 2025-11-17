¡Evita el corralón! Consulta tu multa por no verificar Edomex HOY y qué debes hacer

Si vives en el Edomex y te retrasaste en tu verificación vehicular, es posible que tengas una multa por no verificar, pero la buena noticia es que puedes revisarlo de forma rápida y segura en el Portal de Servicios al Contribuyente del Gobierno del Estado de México.

En esta guía práctica te explicamos cómo confirmar si tienes alguna sanción vigente, cómo regularizarte y qué opciones tienes para resolver el problema sin contratiempos.

Multa por no verificar Edomex: Así puedes consultarlo

Para revisar si generaste una multa, el proceso es directo:



Entra al portal oficial de Control Vehicular



Ingresa el número de placa



El sistema mostrará si existe una multa por verificación extemporánea o si estás al corriente.



Si aparece un adeudo, también verás el monto y la referencia para pagarlo en línea o en puntos autorizados.

¿Cuándo se genera la multa por verificación extemporánea?

La sanción se activa cuando un vehículo no acude a verificar dentro del semestre que le corresponde por engomado y terminación de placa.

El monto equivale a 20 veces la UMA, lo que ronda los 3 mil 394 pesos, según la normativa ambiental mexiquense.

Tras pagar la multa, el conductor tiene un plazo máximo de 15 días naturales para completar y aprobar la verificación vehicular, de lo contrario volverá a quedar irregular y podría generar nuevos adeudos o restricciones en futuros trámites.

Calendario de verificación Edomex segundo semestre 2025: Así te toca según tu engomado

Para que no pagues multas y mantengas tu vehículo al día, aquí tienes el calendario oficial de verificación vehicular del segundo semestre de 2025. Está organizado por color de engomado y último dígito de placa, para que ubiques tu periodo en segundos.



Engomado Amarillo (placas 5 y 6)| Meses para verificar: julio y agosto



(placas 5 y 6)| Meses para verificar: julio y agosto Engomado Rosa (placas 7 y 8)|Meses para verificar: agosto y septiembre



(placas 7 y 8)|Meses para verificar: agosto y septiembre Engomado Rojo (placas 3 y 4)| Meses para verificar: septiembre y octubre



(placas 3 y 4)| Meses para verificar: septiembre y octubre Engomado Verde (placas 1 y 2)|Meses para verificar: octubre y noviembre



(placas 1 y 2)|Meses para verificar: octubre y noviembre Engomado Azul (placas 9 y 0)| Meses para verificar: noviembre y diciembre