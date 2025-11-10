Evita las filas y obtén rápido tu Licencia en Edomex: Ubicación exacta de las unidades móviles
Ahorra tiempo y evita filas en el trámite de tu licencia Edomex 2025: Consulta costos, requisitos y ubicaciones exactas de las unidades móviles en noviembre.
Evita filas y tramita rápido tu Licencia Edomex 2025. Este noviembre, el Gobierno del Estado de México desplegó las unidades móviles de licencias en distintos municipios para que en noviembre puedas renovar, reponer o sacar por primera vez tu documento sin citas y sin largas esperas.
La Secretaría de Movilidad confirmó que el programa estará activo durante todo el mes con nuevas fechas y ubicaciones oficiales, facilitando el trámite a miles de automovilistas. Si aún no cuentas con tu licencia de conducir Edomex, esta es la oportunidad ideal para hacerlo sin complicaciones ni multas.
Solo necesitas acudir a la unidad móvil más cercana, presentar tu documentación completa y aprovechar este servicio temporal pensado para acercar los trámites a la ciudadanía.
Unidades Móviles noviembre 2025: Ubicación exacta para obtener tu licencia rápido y sin filas
Del 10 al 12 de noviembre
- Teoloyucan: Av. Dolores s/n, Col. Tlatilco, C.P. 54770
(Frente al Palacio Municipal) — Unidad 07
- San Felipe del Progreso: Calle Plaza y Posadas Garduño s/n, Col. Centro, C.P. 50640
(Frente a la Presidencia Municipal) — Unidad 02
- Tenango del Aire (10 y 11 de noviembre): Calle Palacio Municipal s/n, Col. Centro, C.P. 56780
(Frente al Palacio Municipal) — Unidad 11
- Amecameca (11 y 12 de noviembre): Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro, C.P. 56900
(A un costado de la Explanada Municipal) — Unidad 16
- Mexicaltzingo (11 y 12 de noviembre): Calle Independencia s/n, Col. Centro, C.P. 52180
(Frente al Palacio Municipal) — Unidad 04
Del 11 al 15 de noviembre
- Zinacantepec: Av. 16 de Septiembre 109, Col. Centro, C.P. 51350
(Frente al Palacio Municipal) — Unidad 10
- Nezahualcóyotl (dos sedes): Av. Chimalhuacán s/n, Esq. Caballo Bayo, Col. Benito Juárez, C.P. 57000
(Explanada Municipal “Unión de Fuerzas”) — Unidad 05
- Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809
(Estacionamiento del Estadio Neza 86) — Unidad 03
- Jilotzingo
Mz. 001, Col. Centro, C.P. 54570, Santa Ana Jilotzingo
(Frente al Palacio Municipal)
10 de noviembre – Nezahualcóyotl
- Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809
(Estacionamiento del Estadio Neza 86) — Unidad 06
11 de noviembre – Ecatepec
- Calle Lima Mz. 11, Lt. 3, Col. Granjas Independencia, C.P. 55290 — Unidad 06
12 de noviembre – Aculco
- Plaza Constitución 1, Col. Centro, C.P. 50360
(Frente al Palacio Municipal)
13 de noviembre – Tlalnepantla
- Calle Zahuatlán 379, Col. La Romana, C.P. 54090: 13 de noviembre – Tlalmanalco
- Prolongación Soledad Esq. Av. Morelos s/n, Col. San Cristóbal Tezopilo, C.P. 56700
14 de noviembre – Otumba:
Calle de la Constitución 1, Col. Centro, C.P. 55900
14 de noviembre – Ecatepec
Av. Acero Esq. Av. Miguel Hidalgo s/n, Col. Los Sauces Coalición, C.P. 55269
Horario de atención de las unidades móviles en el Edomex
Lunes a viernes: 09:00 a 17:00 horas.
Sábados: 09:00 a 12:30 horas.
Documentos que necesitas para tramitar tu licencia Edomex en Unidades Móviles
Antes de acudir a las unidades móviles, asegúrate de tener toda tu documentación completa para evitar contratiempos. Estos son los requisitos indispensables para tramitar tu licencia Edomex en noviembre:
- Acta de nacimiento en buen estado.
- CURP actualizado.
- Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o cédula profesional).
- Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.
- Comprobante de pago de derechos correspondiente al tipo de licencia que solicites.
- Examen de conocimientos aprobado, aplicable según el tipo de licencia.
- En caso de licencia tipo C (motociclista), también deberás presentar el certificado EEC1631 del Estándar de Competencias.
Consejo: lleva copias de tus documentos para agilizar el trámite y evitar filas innecesarias.
Costos actualizados de la Licencia Edomex 2025 en Unidades Móviles
Si vas a tramitar tu licencia en el Estado de México, estos son los costos vigentes que aplican durante noviembre en las unidades móviles:
- Motociclistas (tipo “C”, 1 año): $719 pesos
- Chofer servicio particular (tipo “E”, 1 año): $942 pesos
- Permiso provisional menores (tipo “B”, 1 año): $719 pesos
- Permiso provisional menores (tipo “A”, 1 año): $3 mil 420 pesos
- Duplicado de licencia (1 año): $486 pesos
- Constancia de registro (1 año): $109 pesos
Recuerda: los pagos deben realizarse únicamente en los módulos autorizados o en línea a través del portal oficial del Gobierno del Edomex.