Video de “La Nicholette” expone mujeres reportadas como desaparecidas ¿Quiénes son?

El caso de la influencer Nicole Pardo Molina , conocida como “La Nicholette”, una creadora de contenido en Culiacán, Sinaloa, abrió dudas y cuestionamientos, a través de un video, sobre personas reportadas como desaparecidas.

La joven de 20 años de edad fue encontrada con vida , informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, luego de ser reportada como desaparecida desde el 20 de enero de 2026 al ser subida a un automóvil por sujetos armados.

“La Nicholette” se lanza contra La Mayiza

Antes de la aparición con vida de la influencer, se filtró en redes sociales un video de “La Nicholette” haciendo señalamientos contra la facción criminal de La Mayiza, e incluso expresó declaraciones sobre presuntas actividades criminales, sobornos a policías y hechos violentos.

"Yo no estoy aquí por santa ni por casualidad. Yo estoy aquí porque yo trabajo con la empresa del ‘ Mayito flaco ’. Ellos me daban dinero para pagarles a las patrullas estatales con esta numeración: 028, 025, 509, 501 y 004. También les ayudaba a recoger dinero de productos de venta y de tiendas que se les cobraba aquí en Culiacán.

Heredero de “El Mayo” Zambada: El poder del narcotráfico en manos del “Mayito Flaco”

Video de “La Nicholette” mostró fichas de búsqueda en Sinaloa

Nicole Pardo Molina también señaló que le mostraron “una lista grande y larga de mujeres que han asesinado, golpeado, violaron y quemado”.

¡Un misterio que sacude a Sinaloa!



Se difundió un video en redes sociales donde la influencer secuestrada, "La Nicholette", acusa a "La Mayiza" de presionar a personas como ella a cometer delitos relacionados con el crimen organizado.



En dicho metraje, la creadora de contenido… pic.twitter.com/3zKAdpDI1E — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 24, 2026

Lo que llamó la atención fue que mientras decía eso, en el video mostró boletines de búsqueda de mujeres que fueron reportadas como desaparecidas. Las mujeres que de las fichas de búsqueda que aparecieron son:



Sara Guadalupe de Jesús Urrea Villa

La joven de 21 años fue reportada como desaparecida en Culiacán tras ser vista por última vez el 4 de enero de 2026 en compañía de su hija Alicia Lizeth en la colonia Renato Vega, en la Sindicatura de Costa Rica.

Cuatro días después, la Fiscalía de Sinaloa publicó que la joven fue encontrada con vida, pero no dio más detalles de su hija y si fueron víctimas de algún delito. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa también publicó que fue encontrada.

Saida Anayeli Hernández Santos

El 26 de diciembre de 2025 fue vista por última vez en un domicilio ubicado en la colonia Valle de Urías, Mazatlán. El 14 de enero de 2026, la Fiscalía informó que la mujer de 34 años fue localizada con vida.

🚨🔍🔔 #FiscalíaSinaloa agradece la colaboración ciudadana, Saida Anayeli Hernández Santos, ya fue localizada. pic.twitter.com/BaRJafJiND — Fiscalía General del Estado de Sinaloa (@FiscaliaSinaloa) January 14, 2026

Rubi Guadalupe Lira Domínguez

Es una menor de 17 años de edad, de acuerdo con la Alerta Amber de Sinaloa, publicada por la fiscalía estatal el 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el reporte AASIN/236/2025, desapareció el 25 de diciembre del año pasado y la fecha de la denuncia fue el 31 de ese mes.

Fue vista por última vez en Mazatlán tras salir de un domicilio en el Fraccionamiento Santa Fe, pero hasta el momento no se tienen más datos de su paradero.

Vestía un jumper negro, huaraches de plástico blanco y una cadena de acero inoxidable con un dije. Como señas particulares tiene un tatuaje con letras en el pecho, otro con el número 2009 en la pierna derecha, uno más con la figura de unas flores en ambos brazos y el nombre “Ángel” tatuado en el antebrazo derecho.

Debanhi Gustavo Hernández Valdez

Mientras que el video, también pidió que aparezca Debanhi Gustavo Hernández Valdez, un menor de 17 años reportado como desaparecido el 21 de junio de 2025 en Culiacán.

Fue visto por última vez en la colonia 4 de marzo, pero hasta el momento se desconoce su paradero. Se sabe que vestía un short negro, pero no se cuentan con más detalles de otras prendas.