5 policías de Michoacán fueron detenidos por abuso de autoridad

Cinco policías del estado de Michoacán fueron detenidos por supuesto abuso de autoridad , informaron las autoridades este sábado 24 de enero de 2026.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó la detención de cuatro policías y una oficial, quienes después de estos hechos quedaron bajo investigación.

Arrestan a policías de Michoacán tras denuncia ciudadana

La institución, a través de una publicación en su cuenta de Facebook, informó que los cinco policías fueron detenidos tras una denuncia ciudadana.

Los cinco oficiales señalados fueron puestos a disposición ante la autoridad procuradora de justicia para el desarrollo de las investigaciones.

México en alerta: los nexos del crimen organizado con policías que azotan al país

No obstante, la fiscalía se reservó a dar más detalles de por qué los cinco policías fueron detenidos y sobre quién se cometió dicho delito.

“Una denuncia ciudadana permitió atender de forma inmediata un caso de presunto abuso de autoridad. Los cinco elementos señalados fueron puestos a disposición para las investigaciones correspondientes ante la autoridad procuradora de justicia”, indicó.

Detienen a cinco oficiales de Maravatío por desaparición forzada

En julio de 2025 se dio a conocer que cinco oficiales de la policía municipal de Maravatío, Michoacán, fueron detenidos acusados de desaparición forzada .

La investigación refiere que el 28 de diciembre de ese año, presuntamente reaprehendieron, al parecer de manera ilegal, a tres personas.

El arresto de las personas se registró para supuestamente entregarlos a miembros del crimen organizado momentos después de que los civiles salieron del Ministerio Público.

Cae exsecretario de Seguridad Municipal en Chiapas por extorsión y abuso de autoridad

Mientras que en Chiapas, en noviembre de 2025, fue detenido Carlos “N”, exsecretario de Seguridad Municipal de Chilón.

Fue señalado como presunto responsable del delito de extorsión agravada en perjuicio de una persona cuya identidad se mantiene bajo reserva.

De acuerdo con la fiscalía estatal, se detectó que el exfuncionario también contaba con una orden de aprehensión por abuso de autoridad y lesiones por hechos ocurridos meses atrás.

Caen 4 por asesinar a policías que se negaron a delinquir

El 9 de enero de 2026 se supo que tres funcionarios de seguridad pública municipal y una mujer más fueron detenidos en Puebla al estar presuntamente vinculados con el homicidio de dos policías municipales y con el grupo criminal La Barredora , del cual Hernán “N”, exsecretario de Seguridad de Tabasco , ha sido señalado como el líder.

Se trata de Hugo “N”, Atanacio “N” y Rocío “N”, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, así como de otra mujer de nombre Ana Belem “N”.

El 1 de marzo de 2025, los cuatro presuntamente llegaron en dos vehículos a un inmueble en la colonia Del Valle, donde habrían matado a dos policías municipales a balazos con armas largas, presuntamente como represalia por negarse a colaborar en actividades delictivas.