Salones vacíos por tormenta invernal: suspenden clases en varios estados de México por bajas temperaturas y nevadas

Las bajas temperaturas y las nevadas registradas por la tormenta invernal en distintos estados de México encendieron las alertas y obligaron a las autoridades educativas a suspender clases de manera preventiva.

La medida busca proteger la salud de niñas, niños y adolescentes, ante un invierno que ha dejado escuelas vacías, calles cubiertas de hielo y recomendaciones de resguardo para la población.

Puebla suspende clases por fríos extremos

La tercera tormenta invernal avanza por el país con temperaturas extremas, nevadas y fuertes rachas de viento, lo que ha llevado a varios estados a suspender clases como medida preventiva.

Autoridades educativas y de Protección Civil exhortan a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones, mientras el fenómeno continúa impactando diversas regiones.

En Puebla , ante el descenso de la temperatura en las sierras Norte y Nororiental por la llegada del frente frío No. 30, la Secretaría de Educación Pública del Estado dio a conocer que serán suspendidas las clases los días, lunes 26 y martes 27 de enero de 2026, en 5 mil 836 escuelas de la región.

Tamaulipas suspende clases por bajas temperaturas

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) reiteró la suspensión de clases en la entidad, principalmente en municipios donde el termómetro descenderá a cero grados o menos.

Se prevé que el termómetro alcance valores bajo cero en municipios como Nuevo Laredo, Guerrero, Díaz Ordaz, Reynosa y Matamoros, con registros que van de los -4 a 1 grado Celsius.

De acuerdo con Protección Civil estatal, las actividades escolares quedarán suspendidas en todos los niveles educativos en las zonas más afectadas, mientras que en el resto del estado la asistencia quedará a criterio de madres, padres y tutores, priorizando la seguridad y salud de las y los estudiantes.

Además, el Gobierno de Nuevo León , evaluará si se suspenden las clases o no, esto depende de como se desarrolla el clima durante los próximos días.

Chihuahua cierra las puertas de las escuelas por intensos fríos

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que se activaron medidas preventivas en el sector educativo.

Emite SEyD declaratoria de suspensión de clases presenciales en Educación Básica

En este contexto, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) determinó la suspensión de clases presenciales y el cambio a la modalidad a distancia en el nivel de Educación Básica durante los días lunes 26 y martes 27 de enero, con el objetivo de proteger la salud e integridad de niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada por canales oficiales para saber su estado suspenderá clases y atender las recomendaciones ante las condiciones climáticas extremas, recordando que la prevención es clave para cuidar la salud de las familias.