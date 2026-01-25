Cierran la autopista México-Pachuca por fuga de gas y evacúan a vecinos

Este sábado fue cerrada la circulación en la autopista México-Pachuca a la altura del municipio de Tizayuca por una fuga de gas natural.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo informó que el cierre a la circulación se registró este día a la altura de la colonia Plazas, en el municipio de Tizayuca.

Activan protocolo ante fuga de gas en la México-Pachuca

En un comunicado, la institución de seguridad estatal indicó que se activó el protocolo correspondiente ante la emergencia que se registró en el kilómetro 55+200 este fin de semana.

Policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo arribaron al punto para proceder con el acordonamiento de la autopista en ambos sentidos .

Imágenes publicadas por la dependencia muestran el lugar asegurado por patrullas, que fueron atravesadas en la autopista para evitar la circulación de los conductores ante la emergencia que se registró.

#LoÚltimo | Emergencia en la México-Pachuca



Autoridades y cuerpos de emergencia reportan que hay una fuga de gas en la autopista México-Pachuca con dirección a la #CDMX.



Aseguraron que ya se está trabajando en la zona y se cerró la vialidad momentáneamente.… pic.twitter.com/vel18p2cae — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 25, 2026

Tras fuga de gas en la México-Pachuca evacúan a vecinos

La Dirección de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos informó que la fuga de gas natural se registró en un gasoducto operado por el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS).

La información de la dependencia menciona que la fuga ocurrió a la altura de Rancho Don Antonio. Asimismo, se mantiene cerrado un perímetro de seguridad para proteger a la población.

Como una acción preventiva, se realizó la evacuación de habitantes del Fraccionamiento Loma Bonita, quienes fueron llevadas a un albergue temporal en Innova School, mientras que para los vecinos del Fraccionamiento Plazas se activó el albergue temporal en CECOPAS.

En tanto, en caso de que alguna persona no tenga cómo desplazarse, la policía apoyará con el traslado a los refugios temporales.

Piden a población alejarse de la zona tras fuga en la México-Pachuca

El cierre preventivo se activó en la vialidad con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y de los automovilistas que se encuentran en el punto.

“Las acciones se llevan a cabo en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, mientras se desarrollan las labores necesarias para el control del incidente. Se exhorta a la ciudadanía a evitar la zona, utilizar rutas alternas y mantenerse atenta a la información emitida por canales oficiales”, publicó.

🚨 Información importante: pic.twitter.com/mOVZIDQe79 — Seguridad Pública de Hidalgo (@SSP_Hidalgo) January 25, 2026

Información en desarrollo…

